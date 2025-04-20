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Грузия стала шестой на командном чемпионате мира по фигурному катанию

Грузия стала шестой на командном чемпионате мира по фигурному катанию

Sputnik Грузия

Танцевальная пара Диана Дэвис и Глеб Метелкин стали четвертыми 20.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-20T19:54+0400

2025-04-20T19:54+0400

2025-04-20T19:54+0400

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успехи грузинских фигуристов в мире

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ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Грузинские фигуристы с 68 баллами заняли шестое место на командном чемпионате мира, который проходил в Токио. С 17 по 20 апреля в Токио прошел командный чемпионат мира по фигурному катанию 2025 года. Сборная Грузии впервые в истории приняла участие в престижном турнире World Team Trophy. В чемпионате соревновались фигуристы из шести стран: США, Японии, Канады, Франции, Италии и Грузии. Первое место заняла команда США с 126 баллами, далее Япония – 110, на третьем – Италия с 86 очками. Грузинские фигуристки Анастасия Губанова и Алина Урушадзе заняли четвертое и 12 места, пара Анастасия Метелкина и Лука Берулава вышли на третье место, одиночники Ника Эгадзе и Морис Квителашвили заняли 9 и 12 места соответственно, а в танцевальная пара Диана Дэвис и Глеб Метелкин стали четвертыми. Сборные отбираются на командный ЧМ по общим результатам участников команды на чемпионатах Европы и мира 2025 года, а также в серии Гран-при текущего сезона. В копилке у Грузии 4 495 очков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, новости, грузия, анастасия губанова, ника эгадзе, морис квителашвили, токио, япония, фигурное катание, успехи грузинских фигуристов в мире