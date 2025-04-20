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Как празднуют Пасху 2025 в Грузии: работа госучреждений, транспорт, выходные
Как празднуют Пасху 2025 в Грузии: работа госучреждений, транспорт, выходные
Sputnik Грузия
Рассказываем, как в праздник работают транспорт и госучреждения страны 20.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-20T11:07+0400
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ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. В Грузии Пасха – один из самых широко отмечаемых праздников, а в первый понедельник после Пасхи в Грузии отмечают День поминовения усопших. Верующие в день Пасхи и на следующий день ходят на кладбище, но не для скорби, а чтобы поздравить своих усопших родных и близких с Воскресением Христовым. В связи с этим 20 и 21 апреля будут действовать временные автобусные маршруты, которые бесплатно будут перевозить пассажиров с 8:00 до 20:00 на кладбища. Автобусы будут курсировать по следующим маршрутам: Остальной общественный транспорт будет работать в обычном режиме и будет платным. Стоимость проезда на автобусе, метро или маршрутном такси составляет 1 лари, оплата осуществляется по безналичному расчету. В связи с выходными до 22 апреля в Грузии не будут работать образовательные учреждения, банки, госучреждения и сервисы по предоставлению ряда государственных услуг. При этом магазины, аптеки, объекты общественного питания, критическая инфраструктура, больницы, структуры по обеспечению государственной и общественной безопасности продолжат работу в обычном режиме.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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пасха 2025, грузия, общество, новости, тбилисское море, тбилиси
пасха 2025, грузия, общество, новости, тбилисское море, тбилиси
Как празднуют Пасху 2025 в Грузии: работа госучреждений, транспорт, выходные
Рассказываем, как в праздник работают транспорт и госучреждения страны
ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. В Грузии Пасха – один из самых широко отмечаемых праздников, а в первый понедельник после Пасхи в Грузии отмечают День поминовения усопших.
Верующие в день Пасхи и на следующий день ходят на кладбище, но не для скорби, а чтобы поздравить своих усопших родных и близких с Воскресением Христовым. В связи с этим 20 и 21 апреля будут действовать временные автобусные маршруты, которые бесплатно будут перевозить пассажиров с 8:00 до 20:00 на кладбища.
Автобусы будут курсировать по следующим маршрутам:
от станции метро "Дидубе" до кладбища "Мухатгверди" и "Вашлиджвари";
от метро "Марджанишвили" и "Вокзальная площадь" – до кладбища "Кукия";
от метро "Делиси" – до Сабурталинского кладбища;
от метро "Сараджишвили" – до кладбища на Тбилисском море;
от улицы Шуамта и Бессариона Чичинадзе – до Варкетильского кладбища.
Остальной общественный транспорт будет работать в обычном режиме и будет платным. Стоимость проезда на автобусе, метро или маршрутном такси составляет 1 лари, оплата осуществляется по безналичному расчету.
В связи с выходными до 22 апреля в Грузии не будут работать образовательные учреждения, банки, госучреждения и сервисы по предоставлению ряда государственных услуг.
При этом магазины, аптеки, объекты общественного питания, критическая инфраструктура, больницы, структуры по обеспечению государственной и общественной безопасности продолжат работу в обычном режиме.