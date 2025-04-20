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Китай прекратил покупки СПГ у США

Китай прекратил покупки СПГ у США

Sputnik Грузия

Выпадающие объемы СПГ Китай компенсировал за счет увеличения закупок у соседей по региону 20.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-20T18:46+0400

2025-04-20T18:46+0400

2025-04-20T19:47+0400

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ТБИЛИСИ, 20 апр – Sputnik. Китай в марте остановил покупки сжиженного природного газа у США, одновременно нарастив его ввоз из Австралии, Индонезии и Брунея. Об этом пишет РИА Новости на основе анализа данных китайской таможни.Соединенные Штаты в 2024 году входили в пятерку основных поставщиков СПГ на китайский рынок, экспортировав в КНР 4,15 миллиона тонн этого топлива на $2,4 млрд. Еще в январе 2025 года Поднебесная закупила у американских компаний 194,2 тысячи тонн газа на $125,4 млн, но уже в феврале в разы меньше – 65,8 тысячи тонн на $31,4 млн.В марте же США среди поставщиков СПГ в Китай и вовсе не было. Это стало первым подобным перерывом с июня 2022 года.Выпадающие объемы СПГ Китай компенсировал за счет увеличения закупок у соседей по региону. Среди крупнейших поставщиков экспорт нарастила Индонезия – в 1,7 раза месяц к месяцу, до $330,7 млн, а также Австралия – на 18%, до 778,4 миллиона долларов. Кроме того, в марте Китай возобновил импорт из Брунея – на $51 млн.Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран, в результате чего против Китая заработала одна из самых высоких ставок – совокупно 54%. Это привело к резкой эскалации торговой войны между двумя странами. Сейчас пошлина для китайских экспортеров в США достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в КНР – 125%. Отдельные эксперты говорили РИА Новости, что такой уровень пошлин означает фактическую остановку торговли между двумя крупнейшими экономиками мира.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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