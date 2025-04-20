https://sputnik-georgia.ru/20250420/paskhalnaya-epistola-patriarkha-gruzii--glavnye-poslaniya-292959584.html

Пасхальная эпистола Патриарха Грузии – главные послания

Пасхальная эпистола Патриарха Грузии – главные послания

Sputnik Грузия

Патриарх напомнил, что и на небе, и здесь, на земле, от людей зависит, что они выберут своей целью: добро или зло, жизнь или смерть? 20.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-20T10:05+0400

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2025-04-20T10:05+0400

патриархия грузии

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ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Важность веры и церкви стали главными темами пасхальной эпистолы Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II. В послании отмечено, что зло постоянно борется с добром в человеке еще со времен Адама и Евы. Патриарх отметил, что и сегодня в мире происходит множество сложных событий. "Сегодня в мире происходит множество сложных процессов. Время, кажется, ускорилось. События и взгляды быстро меняются. Противостояние, нестабильность, экологические проблемы, постоянный стресс, войны... стали нашей общей реальностью", – говорится в послании. При этом он сказал, что, несмотря на стремление к миру, трудно достичь результата, и попросил благословений для миротворцев и мира на земле. Патриарх подчеркнул важность веры и церкви в современном мире. По его словам, только церковь открывает нам истинную цель жизни, позволяет заглянуть в душу и предлагает самую истинную и правильную возможность различать добро и зло. "Она (церковь) не просит невозможного, наоборот, призывает нас с нашими слабостями и дает силы их преодолеть. Она принимает нас, но не одобряет злых поступков. При этом укрепляет наши духовные и внутренние силы и не дает потерять надежду даже в самых сложных ситуациях", – говорится в послании. Святейший и Блаженнейший Патриарх напомнил, что значит быть в церкви и в вере. Илия II отметил, что, несмотря на убеждения, существование человека не заканчивается вместе с этим миром."В этом мире мы реализуем ту форму существования, которая определит нашу будущую жизнь после смерти. Итак, посредством наших ежедневных действий, мыслей и речи мы сами лепим, мы сами создаем свою вечность, хорошую или плохую", – говорится в послании. Патриарх отметил, что и на небе, и здесь, на земле, от людей зависит, что они выберут своей целью: добро или зло, жизнь или смерть? "Выбирайте добро и жизнь! Поступая так, вы докажете, что цените Божью любовь и жертву ради вашего спасения, а также что вы цените свою собственную жизнь – величайшую милость Творца к вам", – говорится в послании. Патриарх напомнил, что Пасха – это надежда на вечность и день рассеивания печали. Пасха – это поражение вражды, победа над завистью, злом и смертью. В конце своего традиционного пасхального послания Католикос-Патриарх еще раз поздравил верующих со светлым праздником Пасхи. Воскресение Христово – один из самых древних и почитаемых церковных праздников. Пасха является памятью об искупительной жертве Иисуса Христа, о его смерти на кресте и чудесном воскресении.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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патриархия грузии, католикос-патриарх всея грузии илия ii, пасха, пасха 2025, религия , новости, грузия