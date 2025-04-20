https://sputnik-georgia.ru/20250420/paskhalnaya-epistola-patriarkha-gruzii--glavnye-poslaniya-292959584.html
Пасхальная эпистола Патриарха Грузии – главные послания
Пасхальная эпистола Патриарха Грузии – главные послания
Sputnik Грузия
Патриарх напомнил, что и на небе, и здесь, на земле, от людей зависит, что они выберут своей целью: добро или зло, жизнь или смерть? 20.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-20T10:05+0400
2025-04-20T10:05+0400
2025-04-20T10:05+0400
патриархия грузии
католикос-патриарх всея грузии илия ii
пасха
пасха 2025
религия
новости
грузия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/14/263748752_0:440:1685:1388_1920x0_80_0_0_d4fc449f39d8796245c1ae31f39dc135.jpg
ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Важность веры и церкви стали главными темами пасхальной эпистолы Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II. В послании отмечено, что зло постоянно борется с добром в человеке еще со времен Адама и Евы. Патриарх отметил, что и сегодня в мире происходит множество сложных событий. "Сегодня в мире происходит множество сложных процессов. Время, кажется, ускорилось. События и взгляды быстро меняются. Противостояние, нестабильность, экологические проблемы, постоянный стресс, войны... стали нашей общей реальностью", – говорится в послании. При этом он сказал, что, несмотря на стремление к миру, трудно достичь результата, и попросил благословений для миротворцев и мира на земле. Патриарх подчеркнул важность веры и церкви в современном мире. По его словам, только церковь открывает нам истинную цель жизни, позволяет заглянуть в душу и предлагает самую истинную и правильную возможность различать добро и зло. "Она (церковь) не просит невозможного, наоборот, призывает нас с нашими слабостями и дает силы их преодолеть. Она принимает нас, но не одобряет злых поступков. При этом укрепляет наши духовные и внутренние силы и не дает потерять надежду даже в самых сложных ситуациях", – говорится в послании. Святейший и Блаженнейший Патриарх напомнил, что значит быть в церкви и в вере. Илия II отметил, что, несмотря на убеждения, существование человека не заканчивается вместе с этим миром."В этом мире мы реализуем ту форму существования, которая определит нашу будущую жизнь после смерти. Итак, посредством наших ежедневных действий, мыслей и речи мы сами лепим, мы сами создаем свою вечность, хорошую или плохую", – говорится в послании. Патриарх отметил, что и на небе, и здесь, на земле, от людей зависит, что они выберут своей целью: добро или зло, жизнь или смерть? "Выбирайте добро и жизнь! Поступая так, вы докажете, что цените Божью любовь и жертву ради вашего спасения, а также что вы цените свою собственную жизнь – величайшую милость Творца к вам", – говорится в послании. Патриарх напомнил, что Пасха – это надежда на вечность и день рассеивания печали. Пасха – это поражение вражды, победа над завистью, злом и смертью. В конце своего традиционного пасхального послания Католикос-Патриарх еще раз поздравил верующих со светлым праздником Пасхи. Воскресение Христово – один из самых древних и почитаемых церковных праздников. Пасха является памятью об искупительной жертве Иисуса Христа, о его смерти на кресте и чудесном воскресении.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/14/263748752_226:467:1455:1388_1920x0_80_0_0_33a76e9b2307ddcf577060de77e33dc6.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
патриархия грузии, католикос-патриарх всея грузии илия ii, пасха, пасха 2025, религия , новости, грузия
патриархия грузии, католикос-патриарх всея грузии илия ii, пасха, пасха 2025, религия , новости, грузия
Пасхальная эпистола Патриарха Грузии – главные послания
Патриарх напомнил, что и на небе, и здесь, на земле, от людей зависит, что они выберут своей целью: добро или зло, жизнь или смерть?
ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Важность веры и церкви стали главными темами пасхальной эпистолы Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II.
В послании отмечено, что зло постоянно борется с добром в человеке еще со времен Адама и Евы.
"Злая сила не удовлетворилась только обольщением Адама и Евы. Разными способами она до сих пор пытается склонить человечество на свою сторону и окончательно уничтожить в нем образ Божий. Но грех и смерть не смогли полностью сломить человека", – говорится в послании.
Патриарх отметил, что и сегодня в мире происходит множество сложных событий.
"Сегодня в мире происходит множество сложных процессов. Время, кажется, ускорилось. События и взгляды быстро меняются. Противостояние, нестабильность, экологические проблемы, постоянный стресс, войны... стали нашей общей реальностью", – говорится в послании.
При этом он сказал, что, несмотря на стремление к миру, трудно достичь результата, и попросил благословений для миротворцев и мира на земле. Патриарх подчеркнул важность веры и церкви в современном мире.
"Текущая ситуация должна заставить всех больше задуматься о смысле жизни и вечных ценностях. Мы созданы для вечного блаженства. Здесь, в земной жизни, мы должны жить связью временного и вечного, земли и неба, но стремление к близости с вечностью должно быть у нас всегда, что, прежде всего, достигается через церковь", – говорится в послании.
По его словам, только церковь открывает нам истинную цель жизни, позволяет заглянуть в душу и предлагает самую истинную и правильную возможность различать добро и зло.
"Она (церковь) не просит невозможного, наоборот, призывает нас с нашими слабостями и дает силы их преодолеть. Она принимает нас, но не одобряет злых поступков. При этом укрепляет наши духовные и внутренние силы и не дает потерять надежду даже в самых сложных ситуациях", – говорится в послании.
Святейший и Блаженнейший Патриарх напомнил, что значит быть в церкви и в вере.
"Именно вера в возвращение к вечному блаженству придает смысл тому образу жизни, которому научил нас Господь и который подразумевает служение другим, смирение, терпение, сострадание, поддержку, нравственность, миротворчество, чистоту сердца, силу духа, щедрость, самопожертвование", – говорится в послании.
Илия II отметил, что, несмотря на убеждения, существование человека не заканчивается вместе с этим миром.
"В этом мире мы реализуем ту форму существования, которая определит нашу будущую жизнь после смерти. Итак, посредством наших ежедневных действий, мыслей и речи мы сами лепим, мы сами создаем свою вечность, хорошую или плохую", – говорится в послании.
Патриарх отметил, что и на небе, и здесь, на земле, от людей зависит, что они выберут своей целью: добро или зло, жизнь или смерть?
"Выбирайте добро и жизнь! Поступая так, вы докажете, что цените Божью любовь и жертву ради вашего спасения, а также что вы цените свою собственную жизнь – величайшую милость Творца к вам", – говорится в послании.
Патриарх напомнил, что Пасха – это надежда на вечность и день рассеивания печали. Пасха – это поражение вражды, победа над завистью, злом и смертью.
"Всегда помните, что Пасха – это надежда на вечность и день рассеивания печали; Пасха – это победа над враждой, завистью, злом и смертью; Пасха – это прощение, искупление и радость; Пасха –это торжество любви и возможность для всех обновиться в теле Господнем и объединиться во Христе", – говорится в послании.
В конце своего традиционного пасхального послания Католикос-Патриарх еще раз поздравил верующих со светлым праздником Пасхи.
Воскресение Христово – один из самых древних и почитаемых церковных праздников. Пасха является памятью об искупительной жертве Иисуса Христа, о его смерти на кресте и чудесном воскресении.