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Победа жизни над смертью – президент Грузии поздравил жителей страны с Пасхой

Победа жизни над смертью – президент Грузии поздравил жителей страны с Пасхой

Sputnik Грузия

Президент пожелал верующим мира, счастья и лучшего завтрашнего дня 20.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-20T12:15+0400

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ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Президент Грузии Михаил Кавелашвили поздравил православных христиан и всех жителей страны с праздником Пасхи – Светлым Христовым Воскресением, отметив, что этот символ победы жизни над смертью наполняет сердца великой верой. Грузия, большая часть населения которой православные христиане, сегодня празднует Светлое Воскресение Христово. Пасху ежегодно отмечают весной, но конкретной даты нет. Она высчитывается по специальному церковному календарю. В этом году Пасха пришлась на 20 апреля. Он пожелал верующим мира, счастья и лучшего завтрашнего дня. Президент Грузии вместе с премьер-министром Ираклием Кобахидзе, спикером парламента Шалвой Папуашвили, мэром Тбилиси Кахой Каладзе и представителями Кабмина принял участие в ночном пасхальном богослужении в кафедральном соборе Святой Троицы Самеба. На богослужении присутствовал Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия Второй. Воскресение Христово – один из самых древних и почитаемых церковных праздников. Пасха является памятью об искупительной жертве Иисуса Христа, о его смерти на кресте и чудесном воскресении.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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