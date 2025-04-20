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Праздник Светлого Воскресения Христова в Грузии - видео

Праздник Светлого Воскресения Христова в Грузии - видео

Sputnik Грузия

В Грузии праздник Светлого Воскресения Христова называют Ахдгома и празднуют с особой торжественностью. Смотрите в видео, как православные верующие в стране... 20.04.2025, Sputnik Грузия

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2025-04-20T01:28+0400

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Пасхальное богослужение по традиции начинается в Великую субботу поздно вечером. Многие верующие остаются в церкви до конца службы, почти до утра.На Пасху грузины приветствуют друг друга словами "Кристе Агсдга!" (Христос Воскрес!), а в ответ говорят: "Чешмаритад Агсдга!" (Воистину Воскрес!).В Грузии на Пасху с радостью принимают гостей, хотя празднуют торжество обычно в кругу семьи и близких. Сразу после Пасхи (в понедельник), по традиции люди идут на кладбища и поминают родных и близких.Грузинское застолье на Пасху славится изобилием, на него подают много разных блюд, в том числе из мяса и рыбы. По обычаю, в Грузии на Пасху пьют виноградное красное вино, оно символизирует кровь Христову.Самой любимой и распространенной, как и в других странах мира, остается традиция "чокаться яйцами".

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