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Праздник Светлого Воскресения Христова в Грузии - видео
Праздник Светлого Воскресения Христова в Грузии - видео
Sputnik Грузия
В Грузии праздник Светлого Воскресения Христова называют Ахдгома и празднуют с особой торжественностью. Смотрите в видео, как православные верующие в стране... 20.04.2025, Sputnik Грузия
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Пасхальное богослужение по традиции начинается в Великую субботу поздно вечером. Многие верующие остаются в церкви до конца службы, почти до утра.На Пасху грузины приветствуют друг друга словами "Кристе Агсдга!" (Христос Воскрес!), а в ответ говорят: "Чешмаритад Агсдга!" (Воистину Воскрес!).В Грузии на Пасху с радостью принимают гостей, хотя празднуют торжество обычно в кругу семьи и близких. Сразу после Пасхи (в понедельник), по традиции люди идут на кладбища и поминают родных и близких.Грузинское застолье на Пасху славится изобилием, на него подают много разных блюд, в том числе из мяса и рыбы. По обычаю, в Грузии на Пасху пьют виноградное красное вино, оно символизирует кровь Христову.Самой любимой и распространенной, как и в других странах мира, остается традиция "чокаться яйцами".
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, пасха, пасха 2025, грузия, грузинская православная церковь, праздник, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, пасха, пасха 2025, грузия, грузинская православная церковь, праздник, видео

Праздник Светлого Воскресения Христова в Грузии - видео

01:28 20.04.2025
© video: Sputnik
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В Грузии праздник Светлого Воскресения Христова называют Ахдгома и празднуют с особой торжественностью. Смотрите в видео, как православные верующие в стране отмечают этот день.
Пасхальное богослужение по традиции начинается в Великую субботу поздно вечером. Многие верующие остаются в церкви до конца службы, почти до утра.

На Пасху грузины приветствуют друг друга словами "Кристе Агсдга!" (Христос Воскрес!), а в ответ говорят: "Чешмаритад Агсдга!" (Воистину Воскрес!).

В Грузии на Пасху с радостью принимают гостей, хотя празднуют торжество обычно в кругу семьи и близких. Сразу после Пасхи (в понедельник), по традиции люди идут на кладбища и поминают родных и близких.

Грузинское застолье на Пасху славится изобилием, на него подают много разных блюд, в том числе из мяса и рыбы. По обычаю, в Грузии на Пасху пьют виноградное красное вино, оно символизирует кровь Христову.

Самой любимой и распространенной, как и в других странах мира, остается традиция "чокаться яйцами".
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