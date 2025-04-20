https://sputnik-georgia.ru/20250420/regbi-v-paskhu---zhiteli-gurii-vyyavili-pobeditelya-lelo-burti-292977801.html

Регби в Пасху – жители Гурии выявили победителя лело бурти

Регби в Пасху – жители Гурии выявили победителя лело бурти

Sputnik Грузия

В 2019 году мячу для игры в лело был присвоен статус памятника нематериального культурного наследия 20.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-20T22:58+0400

2025-04-20T22:58+0400

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ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Жители села Земо Шухути Ланчхутского района Гурии стали победителями игры лело бурти – прототипа современного регби, которая проводится традиционно в день Пасхи на протяжении столетий. Традиция проводить игру в лело бурти в Пасху была возрождена в гурийском селе почти 70 лет назад. Лело бурти всегда начинается со службы в местном храме Святого Георгия. Специально к игре шьется кожаный мяч, который набивают песком. Его вес в среднем до 15 кг. В этом году мяч весил 16 кг. В игре принимают участие две команды игроков из Квемо Шухути и Земо Шухути, а также гости. Задача игроков заключается в том, чтобы пронести кожаный мяч из середины поля в центре села на окраину через реку. Выигрывает та команда, которая сделает это первой. В 2022 году во время игры в лело погиб один из участников. Трагически завершилась и игра в 2015-м. В 2019 году мячу для игры в лело был присвоен статус памятника нематериального культурного наследия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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