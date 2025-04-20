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В Грузии отмечают Светлое Воскресение Христово - видео

В Грузии отмечают Светлое Воскресение Христово - видео

Sputnik Грузия

Грузия — одна из древнейших христианских стран мира. Христианство здесь было принято еще в IV веке. 20.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-20T12:58+0400

2025-04-20T12:58+0400

2025-04-20T12:58+0400

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Пасха, или Воскресение Христово, в стране является одним из важнейших праздников. В стране его называют Ахдгома и отмечают с особой радостью и торжественностью.Пасхальное богослужение по традиции начинается в Великую субботу поздно вечером. В церкви и храмы страны доставляют Благодатный огонь из Иерусалима. Так верующие ночью встречали Пасху в храме Сиони в центре Тбилиси. Многие верующие остаются в церквях до конца службы, почти до утра.На Пасху грузины приветствуют друг друга словами "Кристе Агсдга!" (Христос Воскрес!), а в ответ говорят: "Чешмаритад Агсдга!" (Воистину Воскрес!).

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