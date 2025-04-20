https://sputnik-georgia.ru/20250420/v-gruzii-otmechayut-svetloe-voskresenie-khristovo---video-292964822.html
В Грузии отмечают Светлое Воскресение Христово - видео
В Грузии отмечают Светлое Воскресение Христово - видео
Sputnik Грузия
Грузия — одна из древнейших христианских стран мира. Христианство здесь было принято еще в IV веке. 20.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-20T12:58+0400
2025-04-20T12:58+0400
2025-04-20T12:58+0400
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пасха 2025
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Пасха, или Воскресение Христово, в стране является одним из важнейших праздников. В стране его называют Ахдгома и отмечают с особой радостью и торжественностью.Пасхальное богослужение по традиции начинается в Великую субботу поздно вечером. В церкви и храмы страны доставляют Благодатный огонь из Иерусалима. Так верующие ночью встречали Пасху в храме Сиони в центре Тбилиси. Многие верующие остаются в церквях до конца службы, почти до утра.На Пасху грузины приветствуют друг друга словами "Кристе Агсдга!" (Христос Воскрес!), а в ответ говорят: "Чешмаритад Агсдга!" (Воистину Воскрес!).
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, пасха, пасха 2025, грузинская православная церковь, религия , праздник, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, пасха, пасха 2025, грузинская православная церковь, религия , праздник, видео
В Грузии отмечают Светлое Воскресение Христово - видео
Грузия — одна из древнейших христианских стран мира. Христианство здесь было принято еще в IV веке.
Пасха, или Воскресение Христово, в стране является одним из важнейших праздников. В стране его называют Ахдгома и отмечают с особой радостью и торжественностью.
Пасхальное богослужение по традиции начинается в Великую субботу поздно вечером. В церкви и храмы страны доставляют Благодатный огонь из Иерусалима.
Так верующие ночью встречали Пасху в храме Сиони в центре Тбилиси. Многие верующие остаются в церквях до конца службы, почти до утра.
На Пасху грузины приветствуют друг друга словами "Кристе Агсдга!" (Христос Воскрес!), а в ответ говорят: "Чешмаритад Агсдга!" (Воистину Воскрес!).