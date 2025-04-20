https://sputnik-georgia.ru/20250420/v-gruzii-ustanovili-standarty-dlya-informatsiy-o-skidkakh-292975428.html

В Грузии установили стандарты для информаций о скидках

В Грузии установили стандарты для информаций о скидках

Sputnik Грузия

Продавцу определен срок в один месяц для восстановления нарушенных прав потребителей и устранения факта осуществления недобросовестной коммерческой... 20.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-20T15:31+0400

2025-04-20T15:31+0400

2025-04-20T15:53+0400

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ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Продавцов обязали во время скидок предоставлять четкую информацию о запасах товара и обеспечить предоставление альтернативного товара по скидке, если не обновил информацию во время, говорится в заявлении Национального агентства продовольствия. Заявление было сделано после жалобы предпринимателя на компанию "Нова", занимающейся производством материалов для строительства и ремонта. В результате потребитель узнал бы об исчерпании запасов после окончания специальных предложений, и возможность воспользоваться скидкой была ограничена. По мнению агентства, продавец обязан до вступления в договорные отношения в период предложения скидок обеспечивать своевременное обновление информации о запасах и четкое, недвусмысленное ее предоставление. Если в течение периода скидок потребитель уже разместил заказ и осуществил покупку, он не должен пострадать из-за того, что продавец неправильно управлял запасами. Соответственно, решением агентства продавцу определен срок в один месяц для восстановления нарушенных прав потребителей и устранения факта осуществления недобросовестной коммерческой деятельности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, агентство конкуренции грузии, защита прав потребителей