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В Грузии установили стандарты для информаций о скидках
В Грузии установили стандарты для информаций о скидках
Sputnik Грузия
Продавцу определен срок в один месяц для восстановления нарушенных прав потребителей и устранения факта осуществления недобросовестной коммерческой... 20.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-20T15:31+0400
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ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Продавцов обязали во время скидок предоставлять четкую информацию о запасах товара и обеспечить предоставление альтернативного товара по скидке, если не обновил информацию во время, говорится в заявлении Национального агентства продовольствия. Заявление было сделано после жалобы предпринимателя на компанию "Нова", занимающейся производством материалов для строительства и ремонта. В результате потребитель узнал бы об исчерпании запасов после окончания специальных предложений, и возможность воспользоваться скидкой была ограничена. По мнению агентства, продавец обязан до вступления в договорные отношения в период предложения скидок обеспечивать своевременное обновление информации о запасах и четкое, недвусмысленное ее предоставление. Если в течение периода скидок потребитель уже разместил заказ и осуществил покупку, он не должен пострадать из-за того, что продавец неправильно управлял запасами. Соответственно, решением агентства продавцу определен срок в один месяц для восстановления нарушенных прав потребителей и устранения факта осуществления недобросовестной коммерческой деятельности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, агентство конкуренции грузии, защита прав потребителей
грузия, новости, общество, агентство конкуренции грузии, защита прав потребителей
В Грузии установили стандарты для информаций о скидках
15:31 20.04.2025 (обновлено: 15:53 20.04.2025)
Продавцу определен срок в один месяц для восстановления нарушенных прав потребителей и устранения факта осуществления недобросовестной коммерческой деятельности
ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Продавцов обязали во время скидок предоставлять четкую информацию о запасах товара и обеспечить предоставление альтернативного товара по скидке, если не обновил информацию во время, говорится в заявлении Национального агентства продовольствия.
Заявление было сделано после жалобы предпринимателя на компанию "Нова", занимающейся производством материалов для строительства и ремонта.
Агентство установило, что в период специальных предложений/скидок продавец не осуществлял своевременную проверку товарных запасов, а также не размещал на своем веб-сайте точную и четкую информацию о доступности товара.
В результате потребитель узнал бы об исчерпании запасов после окончания специальных предложений, и возможность воспользоваться скидкой была ограничена.
По мнению агентства, продавец обязан до вступления в договорные отношения в период предложения скидок обеспечивать своевременное обновление информации о запасах и четкое, недвусмысленное ее предоставление.
В случае, если своевременное обновление указанной информации не осуществляется, продавец должен обеспечить предложение альтернативного товара той же категории (при наличии) со скидкой, которой потребитель мог воспользоваться в день размещения заказа.
Если в течение периода скидок потребитель уже разместил заказ и осуществил покупку, он не должен пострадать из-за того, что продавец неправильно управлял запасами.
Соответственно, решением агентства продавцу определен срок в один месяц для восстановления нарушенных прав потребителей и устранения факта осуществления недобросовестной коммерческой деятельности.