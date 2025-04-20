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В Грузию не дали ввезти замороженное куриное мясо и бататы
В Грузию не дали ввезти замороженное куриное мясо и бататы
Sputnik Грузия
Во время проверки продуктов оказалось, что 70% бататов непригодно для питания и груз был уничтожен 20.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-20T22:14+0400
2025-04-20T22:14+0400
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ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Груз, прибывший в порт Поти из Германии и Египта, в виде замороженного куриного мяса и бататов не пустили в Грузию, говорится в сообщении Службы дохода. Во время проверки продуктов оказалось, что 70% бататов непригодно для питания и груз был уничтожен. Что касается 27 тысяч килограммов замороженного мяса, то в нем были обнаружены палочки сальмонеллы, и весь груз был отправлен в страну, откуда он был завезен. Вся ввозимая в Грузию продукция проходит обязательную санитарную проверку, в том числе в лабораториях.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, национальное агентство продовольствия грузии, служба доходов министерства финансов грузии, что мы едим?
грузия, новости, общество, национальное агентство продовольствия грузии, служба доходов министерства финансов грузии, что мы едим?
В Грузию не дали ввезти замороженное куриное мясо и бататы
22:14 20.04.2025 (обновлено: 00:06 21.04.2025)
Во время проверки продуктов оказалось, что 70% бататов непригодно для питания и груз был уничтожен
ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Груз, прибывший в порт Поти из Германии и Египта, в виде замороженного куриного мяса и бататов не пустили в Грузию, говорится в сообщении Службы дохода.
Во время проверки продуктов оказалось, что 70% бататов непригодно для питания и груз был уничтожен.
Что касается 27 тысяч килограммов замороженного мяса, то в нем были обнаружены палочки сальмонеллы, и весь груз был отправлен в страну, откуда он был завезен.
Вся ввозимая в Грузию продукция проходит обязательную санитарную проверку, в том числе в лабораториях.