https://sputnik-georgia.ru/20250420/v-gruziyu-ne-dali-vvezti-zamorozhennoe-kurinoe-myaso-i-bataty-292977275.html

В Грузию не дали ввезти замороженное куриное мясо и бататы

В Грузию не дали ввезти замороженное куриное мясо и бататы

Sputnik Грузия

Во время проверки продуктов оказалось, что 70% бататов непригодно для питания и груз был уничтожен 20.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-20T22:14+0400

2025-04-20T22:14+0400

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ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Груз, прибывший в порт Поти из Германии и Египта, в виде замороженного куриного мяса и бататов не пустили в Грузию, говорится в сообщении Службы дохода. Во время проверки продуктов оказалось, что 70% бататов непригодно для питания и груз был уничтожен. Что касается 27 тысяч килограммов замороженного мяса, то в нем были обнаружены палочки сальмонеллы, и весь груз был отправлен в страну, откуда он был завезен. Вся ввозимая в Грузию продукция проходит обязательную санитарную проверку, в том числе в лабораториях.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, национальное агентство продовольствия грузии, служба доходов министерства финансов грузии, что мы едим?