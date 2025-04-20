Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20250420/v-gruziyu-ne-dali-vvezti-zamorozhennoe-kurinoe-myaso-i-bataty-292977275.html
В Грузию не дали ввезти замороженное куриное мясо и бататы
В Грузию не дали ввезти замороженное куриное мясо и бататы
Sputnik Грузия
Во время проверки продуктов оказалось, что 70% бататов непригодно для питания и груз был уничтожен 20.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-20T22:14+0400
2025-04-21T00:06+0400
грузия
новости
общество
национальное агентство продовольствия грузии
служба доходов министерства финансов грузии
что мы едим?
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0c/1c/250470216_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_63a89d73bcf95e49a41cc19dbf89bcc7.jpg
ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Груз, прибывший в порт Поти из Германии и Египта, в виде замороженного куриного мяса и бататов не пустили в Грузию, говорится в сообщении Службы дохода. Во время проверки продуктов оказалось, что 70% бататов непригодно для питания и груз был уничтожен. Что касается 27 тысяч килограммов замороженного мяса, то в нем были обнаружены палочки сальмонеллы, и весь груз был отправлен в страну, откуда он был завезен. Вся ввозимая в Грузию продукция проходит обязательную санитарную проверку, в том числе в лабораториях.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0c/1c/250470216_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c9769ffb544b379d4e0cc5d2784b3a28.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, общество, национальное агентство продовольствия грузии, служба доходов министерства финансов грузии, что мы едим?
грузия, новости, общество, национальное агентство продовольствия грузии, служба доходов министерства финансов грузии, что мы едим?

В Грузию не дали ввезти замороженное куриное мясо и бататы

22:14 20.04.2025 (обновлено: 00:06 21.04.2025)
© Sputnik / STRINGERТорговля на рынке. Новогодний базар
Торговля на рынке. Новогодний базар - Sputnik Грузия, 1920, 20.04.2025
© Sputnik / STRINGER
Подписаться
Во время проверки продуктов оказалось, что 70% бататов непригодно для питания и груз был уничтожен
ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Груз, прибывший в порт Поти из Германии и Египта, в виде замороженного куриного мяса и бататов не пустили в Грузию, говорится в сообщении Службы дохода.
Во время проверки продуктов оказалось, что 70% бататов непригодно для питания и груз был уничтожен.
Что касается 27 тысяч килограммов замороженного мяса, то в нем были обнаружены палочки сальмонеллы, и весь груз был отправлен в страну, откуда он был завезен.
Вся ввозимая в Грузию продукция проходит обязательную санитарную проверку, в том числе в лабораториях.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0