Верующие в Грузии отмечают православную Пасху – фото
В Грузии верующие приходят в храмы в Великую Субботу
В Грузии верующие приходят в храмы в Великую Субботу
Они ждут Благодатного огня из Иерусалима
Они ждут Благодатного огня из Иерусалима
И когда он прибывает в Грузию, верующие устраивают праздничный крестный ход вокруг церквей
И когда он прибывает в Грузию, верующие устраивают праздничный крестный ход вокруг церквей
Так верующие встречали Пасху в ночь на воскресенье в соборе Сиони в центре грузинской столицы
Так верующие встречали Пасху в ночь на воскресенье в соборе Сиони в центре грузинской столицы
Когда Благодатный огонь из Иерусалима прибыл, священнослужители и верующие три раза обошли вокруг собора
Когда Благодатный огонь из Иерусалима прибыл, священнослужители и верующие три раза обошли вокруг собора
Верующие держали в руках свечи и зажигали их от Благодатного огня
Верующие держали в руках свечи и зажигали их от Благодатного огня
Многие верующие остаются в церквях практически до утра, пока идет праздничная служба
Многие верующие остаются в церквях практически до утра, пока идет праздничная служба
Главная служба проходит в кафедральном соборе Святой Троицы Самеба в Тбилиси
Главная служба проходит в кафедральном соборе Святой Троицы Самеба в Тбилиси
Праздник Светлого Воскресения Христова в Грузии называют "Ахдгома"
Праздник Светлого Воскресения Христова в Грузии называют "Ахдгома"
Сотни тысяч верующих по всей стране празднуют этот день
Сотни тысяч верующих по всей стране празднуют этот день
Благодатный огонь в кафедральном соборе Святой Троицы Самеба
Благодатный огонь в кафедральном соборе Святой Троицы Самеба
На Пасху грузины приветствуют друг друга словами "Кристе Агсдга!"(Христос Воскрес!),
На Пасху грузины приветствуют друг друга словами "Кристе Агсдга!"(Христос Воскрес!),
А в ответ говорят: "Чешмаритад
Агсдга!" (Воистину Воскрес!)
А в ответ говорят: "Чешмаритад
Агсдга!" (Воистину Воскрес!)
Праздник по всей стране отмечают в кругу близких и семьи, с особой радостью и торжественностью
Праздник по всей стране отмечают в кругу близких и семьи, с особой радостью и торжественностью
Грузия – одна из древнейших христианских стран мира. Христианство здесь было принято еще в IV веке.
Грузия – одна из древнейших христианских стран мира. Христианство здесь было принято еще в IV веке.