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Верующие в Грузии отмечают православную Пасху – фото

Верующие в Грузии отмечают православную Пасху – фото

Sputnik Грузия

В Грузии 20 апреля православные верующие отмечают Светлое Воскресение Христово. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как жители страны празднуют этот день 20.04.2025, Sputnik Грузия

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Пасха в Грузии является одним из самых любимых праздников и имеет особое значение для православных христиан.

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