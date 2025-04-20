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Верующие в Грузии отмечают православную Пасху – фото
Верующие в Грузии отмечают православную Пасху – фото
Sputnik Грузия
В Грузии 20 апреля православные верующие отмечают Светлое Воскресение Христово. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как жители страны празднуют этот день 20.04.2025, Sputnik Грузия
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Пасха в Грузии является одним из самых любимых праздников и имеет особое значение для православных христиан.
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фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, фотография, пасха, пасха 2025, грузинская православная церковь, религия , фото
фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, фотография, пасха, пасха 2025, грузинская православная церковь, религия , фото

Верующие в Грузии отмечают православную Пасху – фото

13:51 20.04.2025 (обновлено: 14:13 20.04.2025)
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В Грузии 20 апреля православные верующие отмечают Светлое Воскресение Христово. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как жители страны празднуют этот день
Пасха в Грузии является одним из самых любимых праздников и имеет особое значение для православных христиан.
© photo: Sputnik / Stringer

В Грузии верующие приходят в храмы в Великую Субботу

В Грузии верующие приходят в храмы в Великую Субботу - Sputnik Грузия
1/15
© photo: Sputnik / Stringer

В Грузии верующие приходят в храмы в Великую Субботу

© photo: Sputnik / Stringer

Они ждут Благодатного огня из Иерусалима

Они ждут Благодатного огня из Иерусалима - Sputnik Грузия
2/15
© photo: Sputnik / Stringer

Они ждут Благодатного огня из Иерусалима

© photo: Sputnik / Stringer

И когда он прибывает в Грузию, верующие устраивают праздничный крестный ход вокруг церквей

И когда он прибывает в Грузию, верующие устраивают праздничный крестный ход вокруг церквей - Sputnik Грузия
3/15
© photo: Sputnik / Stringer

И когда он прибывает в Грузию, верующие устраивают праздничный крестный ход вокруг церквей

© photo: Sputnik / Stringer

Так верующие встречали Пасху в ночь на воскресенье в соборе Сиони в центре грузинской столицы

Так верующие встречали Пасху в ночь на воскресенье в соборе Сиони в центре грузинской столицы - Sputnik Грузия
4/15
© photo: Sputnik / Stringer

Так верующие встречали Пасху в ночь на воскресенье в соборе Сиони в центре грузинской столицы

© photo: Sputnik / Stringer

Когда Благодатный огонь из Иерусалима прибыл, священнослужители и верующие три раза обошли вокруг собора

Когда Благодатный огонь из Иерусалима прибыл, священнослужители и верующие три раза обошли вокруг собора - Sputnik Грузия
5/15
© photo: Sputnik / Stringer

Когда Благодатный огонь из Иерусалима прибыл, священнослужители и верующие три раза обошли вокруг собора

© photo: Sputnik / Stringer

Верующие держали в руках свечи и зажигали их от Благодатного огня

Верующие держали в руках свечи и зажигали их от Благодатного огня - Sputnik Грузия
6/15
© photo: Sputnik / Stringer

Верующие держали в руках свечи и зажигали их от Благодатного огня

© photo: Sputnik / Stringer

Многие верующие остаются в церквях практически до утра, пока идет праздничная служба

Многие верующие остаются в церквях практически до утра, пока идет праздничная служба - Sputnik Грузия
7/15
© photo: Sputnik / Stringer

Многие верующие остаются в церквях практически до утра, пока идет праздничная служба

© photo: Sputnik / Stringer

Главная служба проходит в кафедральном соборе Святой Троицы Самеба в Тбилиси

Главная служба проходит в кафедральном соборе Святой Троицы Самеба в Тбилиси - Sputnik Грузия
8/15
© photo: Sputnik / Stringer

Главная служба проходит в кафедральном соборе Святой Троицы Самеба в Тбилиси

© photo: Sputnik / Stringer

Праздник Светлого Воскресения Христова в Грузии называют "Ахдгома"

Праздник Светлого Воскресения Христова в Грузии называют &quot;Ахдгома&quot; - Sputnik Грузия
9/15
© photo: Sputnik / Stringer

Праздник Светлого Воскресения Христова в Грузии называют "Ахдгома"

© photo: Sputnik / Stringer

Сотни тысяч верующих по всей стране празднуют этот день

Сотни тысяч верующих по всей стране празднуют этот день - Sputnik Грузия
10/15
© photo: Sputnik / Stringer

Сотни тысяч верующих по всей стране празднуют этот день

© photo: Sputnik / Stringer

Благодатный огонь в кафедральном соборе Святой Троицы Самеба

Благодатный огонь в кафедральном соборе Святой Троицы Самеба - Sputnik Грузия
11/15
© photo: Sputnik / Stringer

Благодатный огонь в кафедральном соборе Святой Троицы Самеба

© photo: Sputnik / Stringer

На Пасху грузины приветствуют друг друга словами "Кристе Агсдга!"(Христос Воскрес!),

На Пасху грузины приветствуют друг друга словами &quot;Кристе Агсдга!&quot;(Христос Воскрес!), - Sputnik Грузия
12/15
© photo: Sputnik / Stringer

На Пасху грузины приветствуют друг друга словами "Кристе Агсдга!"(Христос Воскрес!),

© photo: Sputnik / Stringer

А в ответ говорят: "Чешмаритад

Агсдга!" (Воистину Воскрес!)

А в ответ говорят: &quot;ЧешмаритадАгсдга!&quot; (Воистину Воскрес!) - Sputnik Грузия
13/15
© photo: Sputnik / Stringer

А в ответ говорят: "Чешмаритад

Агсдга!" (Воистину Воскрес!)

© photo: Sputnik / Stringer

Праздник по всей стране отмечают в кругу близких и семьи, с особой радостью и торжественностью

Праздник по всей стране отмечают в кругу близких и семьи, с особой радостью и торжественностью - Sputnik Грузия
14/15
© photo: Sputnik / Stringer

Праздник по всей стране отмечают в кругу близких и семьи, с особой радостью и торжественностью

© photo: Sputnik / Stringer

Грузия – одна из древнейших христианских стран мира. Христианство здесь было принято еще в IV веке.

Грузия – одна из древнейших христианских стран мира. Христианство здесь было принято еще в IV веке. - Sputnik Грузия
15/15
© photo: Sputnik / Stringer

Грузия – одна из древнейших христианских стран мира. Христианство здесь было принято еще в IV веке.

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