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Акция протеста в Тбилиси: задержаны двое человек
Акция протеста в Тбилиси: задержаны двое человек
Sputnik Грузия
Оба участника акции были задержаны в административном порядке 21.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-21T11:21+0400
2025-04-21T11:21+0400
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ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Двое человек были задержаны накануне в ходе акции протеста на проспекте Руставели в центре Тбилиси, сообщает Rustavi 2 со ссылкой на МВД.По информации телеканала, имена задержанных Георгий Ортоидзе и Георгий Самхарадзе. Оба участника акции были задержаны в административном порядке за совершение преступления, предусмотренного статьей "Неповиновение законному требованию сотрудника полиции". Акции в Тбилиси В Грузии с 28 ноября 2024 года, в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС, начались акции протеста. Митингующие обвинили правительство в отказе от евроинтеграции и требовали отмены этого решения. До 4 декабря участники акции "обстреливали" полицию из пиротехники, кидали камни и "коктейли Молотова" в здание парламента и полицейских, что повлекло за собой череду арестов и задержаний. В результате протестующие дополнительно потребовали досрочных парламентских выборов и освобождения задержанных во время митингов лиц. Правительство обвинило участников протеста в попытке подрыва государственности страны и повторения революционного сценария т. н. "Евромайдана", при финансовой и логистической поддержке внешних сил.Между тем оппоненты "Грузинской мечты" продолжают проводить акции протеста перед зданием парламента страны в вечернее время, перекрывая дорогу. Они заявляют, что не отступят, пока власти не выполнят их требования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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акции, акции протеста, новости, грузия, происшествия, тбилиси
акции, акции протеста, новости, грузия, происшествия, тбилиси
Акция протеста в Тбилиси: задержаны двое человек
11:21 21.04.2025 (обновлено: 11:35 21.04.2025)
Оба участника акции были задержаны в административном порядке
ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik.
Двое человек были задержаны накануне в ходе акции протеста на проспекте Руставели в центре Тбилиси, сообщает Rustavi 2
со ссылкой на МВД.
По информации телеканала, имена задержанных Георгий Ортоидзе и Георгий Самхарадзе.
Оба участника акции были задержаны в административном порядке за совершение преступления, предусмотренного статьей "Неповиновение законному требованию сотрудника полиции".
В Грузии с 28 ноября 2024 года, в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС, начались акции протеста. Митингующие обвинили правительство в отказе от евроинтеграции и требовали отмены этого решения.
До 4 декабря участники акции "обстреливали" полицию из пиротехники, кидали камни и "коктейли Молотова" в здание парламента и полицейских, что повлекло за собой череду арестов и задержаний.
В результате протестующие дополнительно потребовали досрочных парламентских выборов и освобождения задержанных во время митингов лиц.
Власти Грузии отказались выполнять требования и в ответ приняли решение ужесточить правила проведения акций, среди которых запрет на целенаправленные пикеты стратегических объектов, неправомерное перекрытие автомобильных дорог и увеличение штрафов, уголовные сроки за нарушение этих правил.
Правительство обвинило участников протеста в попытке подрыва государственности страны и повторения революционного сценария т. н. "Евромайдана", при финансовой и логистической поддержке внешних сил.
Между тем оппоненты "Грузинской мечты" продолжают проводить акции протеста перед зданием парламента страны в вечернее время, перекрывая дорогу. Они заявляют, что не отступят, пока власти не выполнят их требования.