https://sputnik-georgia.ru/20250421/aktsiya-protesta-v-tbilisi-zaderzhany-dvoe-chelovek-292979976.html

Акция протеста в Тбилиси: задержаны двое человек

Акция протеста в Тбилиси: задержаны двое человек

Sputnik Грузия

Оба участника акции были задержаны в административном порядке 21.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-21T11:21+0400

2025-04-21T11:21+0400

2025-04-21T11:35+0400

акции

акции протеста

новости

грузия

происшествия

тбилиси

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/10/249458138_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_74b73a95dc7b74b4853cf59e1134b988.jpg

ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Двое человек были задержаны накануне в ходе акции протеста на проспекте Руставели в центре Тбилиси, сообщает Rustavi 2 со ссылкой на МВД.По информации телеканала, имена задержанных Георгий Ортоидзе и Георгий Самхарадзе. Оба участника акции были задержаны в административном порядке за совершение преступления, предусмотренного статьей "Неповиновение законному требованию сотрудника полиции". Акции в Тбилиси В Грузии с 28 ноября 2024 года, в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС, начались акции протеста. Митингующие обвинили правительство в отказе от евроинтеграции и требовали отмены этого решения. До 4 декабря участники акции "обстреливали" полицию из пиротехники, кидали камни и "коктейли Молотова" в здание парламента и полицейских, что повлекло за собой череду арестов и задержаний. В результате протестующие дополнительно потребовали досрочных парламентских выборов и освобождения задержанных во время митингов лиц. Правительство обвинило участников протеста в попытке подрыва государственности страны и повторения революционного сценария т. н. "Евромайдана", при финансовой и логистической поддержке внешних сил.Между тем оппоненты "Грузинской мечты" продолжают проводить акции протеста перед зданием парламента страны в вечернее время, перекрывая дорогу. Они заявляют, что не отступят, пока власти не выполнят их требования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

акции, акции протеста, новости, грузия, происшествия, тбилиси