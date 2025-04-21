https://sputnik-georgia.ru/20250421/gruzinskiy-med-budut-vyvozit-v-kitay-292979026.html
Грузинский мед будут вывозить в Китай
Грузинский мед будут вывозить в Китай
Sputnik Грузия
В 2024 году из Грузии было экспортировано 33,8 тонны меда на сумму 271 150 долларов 21.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-21T12:55+0400
2025-04-21T12:55+0400
2025-04-21T12:55+0400
грузия
новости
экономика
китай
леван давиташвили
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/10/278645890_85:208:995:720_1920x0_80_0_0_cb9d6e44c814275c30a3c27b9f20756c.jpg
ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Китай подписал разрешение на поставки грузинского меда на свой рынок в ходе заседания Грузино-китайской совместной комиссии, говорится в сообщении Минэкономики Грузии. В Тбилиси состоялось 9 заседание Грузино-китайской совместной комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству. В ходе встречи, сопредседателями которой стали первый вице-премьер Грузии, глава Минэкономики Леван Давиташвили и замминистра коммерции Китая Линь Чжи, были обсуждены важнейшие вопросы торгово-экономических отношений между двумя странами. В 2024 году из Грузии было экспортировано 33,8 тонны меда на сумму 271 150 долларов, что на 64,41% меньше по стоимости и на 69,4% – по объему, по сравнению с 2023 годом. Также, по информации Минэкономики, в ближайшие месяцы будут завершены переговоры по протоколу о размещении мяса птицы на китайском рынке. Это станет для Грузии дополнительной возможностью впервые экспортировать на китайский рынок продукцию, на которую существует высокий спрос. Заседание грузино-китайской комиссии Согласно повестке дня заседания комиссии, стороны обсудили перспективы углубления свободной торговли и инвестиционных отношений между Грузией и Китаем, а также сотрудничество в сфере транспорта, логистики, энергетики, информационных технологий и инноваций, туризма, сельского хозяйства и других сферах и перспективы их углубления. Члены комиссии также обсудили вопросы, связанные с прямым авиасообщением между двумя странами. Одной из тем обсуждения также стала значимость Среднего коридора и роль Грузии в развитии этого коридора. Министр предоставил членам китайской делегации информацию об основных экономических показателях и инвестиционной среде Грузии, а также о ходе реализации крупных транспортных и инфраструктурных проектов. Он подчеркнул, что наличие безвизового режима способствует дальнейшему развитию партнерства между Грузией и Китаем, укреплению деловых связей и экономического сотрудничества. По словам Давиташвили, по данным за 2024 год, товарооборот между странами увеличился на 17% по сравнению с предыдущим годом и составил 1,92 млрд долларов. По объему товарооборота Китай занял четвертое место среди крупнейших торговых партнеров Грузии. Давиташвили пригласил главу китайской делегации на пятый по счету Тбилисский форум Шелкового пути, который пройдет в грузинской столице 22-23 октября текущего года. Грузия и Китай Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве. В конце июля 2023 года Грузия и Китай объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегическое партнерство. Между странами действует ряд соглашений о партнерстве, в том числе Соглашение о свободной торговле. С 12 сентября 2023 года Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Они могут въезжать в Грузию с целью туризма и оставаться в стране до 30 дней. Граждане Грузии могут путешествовать в Китай без визы с 28 мая 2024 года в туристических, деловых и образовательных целях и находиться в стране до 30 дней.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
китай
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/10/278645890_176:184:891:720_1920x0_80_0_0_e3b27d90bd9fff247298d9db08636864.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, экономика, китай, леван давиташвили
грузия, новости, экономика, китай, леван давиташвили
Грузинский мед будут вывозить в Китай
В 2024 году из Грузии было экспортировано 33,8 тонны меда на сумму 271 150 долларов
ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Китай подписал разрешение на поставки грузинского меда на свой рынок в ходе заседания Грузино-китайской совместной комиссии, говорится в сообщении Минэкономики Грузии.
В Тбилиси состоялось 9 заседание Грузино-китайской совместной комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству. В ходе встречи, сопредседателями которой стали первый вице-премьер Грузии, глава Минэкономики Леван Давиташвили и замминистра коммерции Китая Линь Чжи, были обсуждены важнейшие вопросы торгово-экономических отношений между двумя странами.
В 2024 году из Грузии было экспортировано 33,8 тонны меда на сумму 271 150 долларов, что на 64,41% меньше по стоимости и на 69,4% – по объему, по сравнению с 2023 годом.
Также, по информации Минэкономики, в ближайшие месяцы будут завершены переговоры по протоколу о размещении мяса птицы на китайском рынке. Это станет для Грузии дополнительной возможностью впервые экспортировать на китайский рынок продукцию, на которую существует высокий спрос.
Заседание грузино-китайской комиссии
Согласно повестке дня заседания комиссии, стороны обсудили перспективы углубления свободной торговли и инвестиционных отношений между Грузией и Китаем, а также сотрудничество в сфере транспорта, логистики, энергетики, информационных технологий и инноваций, туризма, сельского хозяйства и других сферах и перспективы их углубления.
Члены комиссии также обсудили вопросы, связанные с прямым авиасообщением между двумя странами. Одной из тем обсуждения также стала значимость Среднего коридора и роль Грузии в развитии этого коридора.
"Соглашение о свободной торговле между Грузией и Китаем значительно укрепило двустороннее торгово-экономическое сотрудничество. Грузия стала первой страной в регионе, установившей режим свободной торговли с Китаем, тем самым подчеркнув стратегическую значимость Грузии как торгового партнера и транзитного хаба", – заявил Давиташвили в ходе выступления.
Министр предоставил членам китайской делегации информацию об основных экономических показателях и инвестиционной среде Грузии, а также о ходе реализации крупных транспортных и инфраструктурных проектов.
Он подчеркнул, что наличие безвизового режима способствует дальнейшему развитию партнерства между Грузией и Китаем, укреплению деловых связей и экономического сотрудничества.
По словам Давиташвили, по данным за 2024 год, товарооборот между странами увеличился на 17% по сравнению с предыдущим годом и составил 1,92 млрд долларов. По объему товарооборота Китай занял четвертое место среди крупнейших торговых партнеров Грузии.
Давиташвили пригласил главу китайской делегации на пятый по счету Тбилисский форум Шелкового пути, который пройдет в грузинской столице 22-23 октября текущего года.
Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве.
В конце июля 2023 года Грузия и Китай объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегическое партнерство. Между странами действует ряд соглашений о партнерстве, в том числе Соглашение о свободной торговле.
С 12 сентября 2023 года Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Они могут въезжать в Грузию с целью туризма и оставаться в стране до 30 дней. Граждане Грузии могут путешествовать в Китай без визы с 28 мая 2024 года в туристических, деловых и образовательных целях и находиться в стране до 30 дней.