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Как в Грузии появилась традиция поминать усопших сразу после Пасхи – видео

Как в Грузии появилась традиция поминать усопших сразу после Пасхи – видео

Sputnik Грузия

День поминовения усопших, который официально объявлен выходным, в Грузии отмечают сразу после Пасхи. Хотя Пасха – это праздник жизни, в Грузии поминают усопших... 21.04.2025, Sputnik Грузия

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Кажется, это парадокс, но в грузинской культуре радость жизни немыслима без памяти о близких, которых уже нет. В Пасху, когда празднуется Воскресение Христово, грузины символически делятся этой радостью и с умершими.И эта традиция появилась во времена СССР: тогда вера жестко подавлялась, посещение церквей ограничивалось. Многие верующие боялись идти в храмы, особенно в 30-х годах XX века, чтобы избежать репрессий или наказания.И люди сами нашли выход, как отмечать Пасху. Вместо храмов они приходили на кладбища, где можно было собраться, помолиться, отметить праздник, пусть и не в церкви.Так посещение кладбищ стало в Грузии альтернативным способом соблюдения православных традиций в обход официальных ограничений, возможностью не только почтить память усопших, но и отметить саму Пасху.Этим Грузия отличается от других православных стран, где поминальные дни отделены от Пасхи. И эта вынужденная мера превратилась в традицию, которая так укоренилась, что сохранилась и после распада СССР, хотя Православная церковь Грузии не одобряет походов верующих на кладбища в сам день Пасхи.

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