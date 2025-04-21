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Кто заменит двукратного Олимпийского чемпиона из Грузии на ЧЕ по дзюдо
Кто заменит двукратного Олимпийского чемпиона из Грузии на ЧЕ по дзюдо
Sputnik Грузия
Бекаури не принимал участия ни в одном официальном турнире после Олимпиады в Париже 21.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-21T21:21+0400
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ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Двукратный олимпийский чемпион Лаша Бекаури не примет участие в чемпионате Европы по дзюдо, а его место в категории до 90 кг займет 21-летний Георгий Джабниашвили. Бекаури не принимал участия ни в одном официальном турнире после Олимпиады в Париже. Ранее он заявлял, что готовится к чемпионату Европы, который стартует 23 апреля в Подгорице. Причина снятия Бекаури с первенства не сообщается. Сборную Грузию в Подгорице представят девять дзюдоистов-мужчин и шесть дзюдоисток. Состав сборной Грузии: Мужчины: Женщины: В смешанном командном первенстве, которое пройдет 27 апреля, к сборной Грузии присоединятся Михаил Бахбахашвили (73 кг) и Ираклий Деметрашвили (+100 кг). На чемпионате Европы 2024 года сборная Грузии выиграла восемь медалей – два золота, три серебра и три бронзы. Золотые медали команде принесли Важа Маргвелашвили (66 кг) и Тато Григалашвили (81 кг). В командном зачете Грузия заняла второе место.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, лаша бекаури, чемпионат европы по дзюдо
спорт, грузия, новости, лаша бекаури, чемпионат европы по дзюдо
Кто заменит двукратного Олимпийского чемпиона из Грузии на ЧЕ по дзюдо
Бекаури не принимал участия ни в одном официальном турнире после Олимпиады в Париже
ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Двукратный олимпийский чемпион Лаша Бекаури не примет участие в чемпионате Европы по дзюдо, а его место в категории до 90 кг займет 21-летний Георгий Джабниашвили.
Бекаури не принимал участия ни в одном официальном турнире после Олимпиады в Париже. Ранее он заявлял, что готовится к чемпионату Европы, который стартует 23 апреля в Подгорице. Причина снятия Бекаури с первенства не сообщается.
Сборную Грузию в Подгорице представят девять дзюдоистов-мужчин и шесть дзюдоисток.
60 кг – Георгий Сардалашвили
66 кг – Важа Маргвелашвили, Темур Нозадзе
73 кг – Лаша Шавдатуашвили
81 кг – Тато Григалашвили
90 кг – Лука Майсурадзе, Георгий Джабниашвили
100 кг – Илья Суламанидзе
+100 кг – Гурам Тушишвили
48 кг – Джульетта Родоная
57 кг – Этер Липартелиани, Нино Нозадзе
+78 кг – Софио Сомхишвили.
В смешанном командном первенстве, которое пройдет 27 апреля, к сборной Грузии присоединятся Михаил Бахбахашвили (73 кг) и Ираклий Деметрашвили (+100 кг).
На чемпионате Европы 2024 года сборная Грузии выиграла восемь медалей – два золота, три серебра и три бронзы. Золотые медали команде принесли Важа Маргвелашвили (66 кг) и Тато Григалашвили (81 кг). В командном зачете Грузия заняла второе место.