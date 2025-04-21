https://sputnik-georgia.ru/20250421/kto-zamenit-dvukratnogo-olimpiyskogo-chempiona-iz-gruzii-na-che-po-dzyudo-292986456.html

Кто заменит двукратного Олимпийского чемпиона из Грузии на ЧЕ по дзюдо

Кто заменит двукратного Олимпийского чемпиона из Грузии на ЧЕ по дзюдо

Sputnik Грузия

Бекаури не принимал участия ни в одном официальном турнире после Олимпиады в Париже 21.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-21T21:21+0400

2025-04-21T21:21+0400

2025-04-21T21:21+0400

спорт

грузия

новости

лаша бекаури

чемпионат европы по дзюдо

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/07/1f/289276305_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_65ba9f7c10644cda616da9225480a5a5.jpg

ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Двукратный олимпийский чемпион Лаша Бекаури не примет участие в чемпионате Европы по дзюдо, а его место в категории до 90 кг займет 21-летний Георгий Джабниашвили. Бекаури не принимал участия ни в одном официальном турнире после Олимпиады в Париже. Ранее он заявлял, что готовится к чемпионату Европы, который стартует 23 апреля в Подгорице. Причина снятия Бекаури с первенства не сообщается. Сборную Грузию в Подгорице представят девять дзюдоистов-мужчин и шесть дзюдоисток. Состав сборной Грузии: Мужчины: Женщины: В смешанном командном первенстве, которое пройдет 27 апреля, к сборной Грузии присоединятся Михаил Бахбахашвили (73 кг) и Ираклий Деметрашвили (+100 кг). На чемпионате Европы 2024 года сборная Грузии выиграла восемь медалей – два золота, три серебра и три бронзы. Золотые медали команде принесли Важа Маргвелашвили (66 кг) и Тато Григалашвили (81 кг). В командном зачете Грузия заняла второе место.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, грузия, новости, лаша бекаури, чемпионат европы по дзюдо