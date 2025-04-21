https://sputnik-georgia.ru/20250421/mir-ekonomicheskiy-rost-i-demokratiya---gruzinskoy-mechte-ispolnilos-13-let-292985602.html

Мир, экономический рост и демократия – "Грузинской мечте" исполнилось 13 лет

Мир, экономический рост и демократия – "Грузинской мечте" исполнилось 13 лет

Sputnik Грузия

Партия была основана миллиардером и меценатом Бидзиной Иванишвили 21.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-21T18:51+0400

2025-04-21T18:51+0400

2025-04-21T19:10+0400

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ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта" за 13 лет своего существования способствовала развитию демократии в стране, установлению мира и верховенства закона, а также экономическому прогрессу, говорится в заявлении, опубликованном политсоветом партии. Сегодня исполнилось 13 лет со дня официального основания партии. Учредительный съезд "Грузинской мечты" состоялся 21 апреля 2012 года. Партия была основана миллиардером и меценатом Бидзиной Иванишвили. Чего удалось достичь "Грузинской мечте" за 13 лет: – Власть "Грузинской мечты" – первая власть в Грузии после восстановления независимости, при которой страна не пережила войну. Кроме того, "Грузинская мечта" сохранила непоколебимый мир, несмотря на очень сложную геополитическую ситуацию. В этом плане особенно сложными были последние 3 года, когда Грузия столкнулась с прямой угрозой стать вторым фронтом. – Все эти годы в стране наблюдается непрерывный демократический прогресс. В Грузии защищены права человека, в стране действует демократическая Конституция, проводятся справедливые выборы, предотвращены пытки и бесчеловечное обращение с людьми, бизнес свободнее, защищена независимость судебной системы и обеспечен плюрализм СМИ. – Грузия встала на правильный путь экономического развития. С 2012 года грузинской экономике пришлось столкнуться с двумя глобальными и региональными экономическими кризисами. За последние 4 года экономика Грузии росла в среднем на 9,7%, что является лучшим показателем в регионе и Европе. – С 2012 года основательно изменился подход государства к социальной политике. Была введена всеобщая программа здравоохранения, существенно расширены пакеты социальной помощи для социально уязвимых слоев населения, ликвидирована практика распределения социальной помощи по политическим интересам. – Грузия достигла ощутимого прогресса на пути к европейской интеграции при правительстве "Грузинской мечты". Были подписаны Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, Соглашение о свободной торговле, введен безвизовый режим, присвоен статус страны-кандидата. В правящей партии подчеркнули, что никто не может диктовать властям Грузии условия и заставлять предпринимать шаги, противоречащие интересам нашей страны. "Грузинская мечта" действует в соответствии с национальными интересами Грузии и никогда не пойдет на компромисс в ущерб этим интересам. Власть и впредь будет непоколебимо защищать Родину, церковь и национальные ценности", – говорится в заявлении. В правящей партии напомнили, что 13 лет назад Иванишвили создал политический альянс в самый сложный период, рискуя своей жизнью и жизнью своей семьи. "Он объявил решительный бой установившейся в стране кровавой диктатуре", – отмечено в заявлении. Иванишвили заявил о своем намерении заняться политикой в 2011 году и основал партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия", которая в коалиции с еще четырьмя оппозиционными партиями по итогам выборов в октябре 2012 года пришла к власти, сменив девятилетнее правление партии третьего президента Грузии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, бидзина иванишвили, грузинская мечта - демократическая грузия