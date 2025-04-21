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Молодого мужчину застрелили на Пасху на востоке Грузии
Молодого мужчину застрелили на Пасху на востоке Грузии
Sputnik Грузия
Инцидент, предположительно, связан с местью и давним конфликтом 21.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-21T17:47+0400
2025-04-21T17:47+0400
2025-04-21T18:09+0400
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ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Молодой мужчина был убит, а второй – ранен в районе Гурджаани (регион Кахети) во время праздника Пасхи, сообщает телеканал "Рустави 2". Случай произошел накануне в селе Чумлаки. Убит Дмитрий Джавахишвили. По словам местных жителей, инцидент, предположительно, связан с местью и давним конфликтом.Трагедия произошла в центре села. Преступник несколько раз выстрелил в молодого человека и скрылся с места, сообщает телеканал.Во время происшествия еще один, находящийся неподалеку молодой человек, получил легкое ранение. Ему вовремя оказали соответствующую медицинскую помощь. Пострадавший уже выписан. Что именно стало мотивом убийства, установит следствие. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, происшествия, грузия, кахети, убийство
новости, происшествия, грузия, кахети, убийство
Молодого мужчину застрелили на Пасху на востоке Грузии
17:47 21.04.2025 (обновлено: 18:09 21.04.2025)
Инцидент, предположительно, связан с местью и давним конфликтом
ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Молодой мужчина был убит, а второй – ранен в районе Гурджаани (регион Кахети) во время праздника Пасхи, сообщает телеканал "Рустави 2".
Случай произошел накануне в селе Чумлаки. Убит Дмитрий Джавахишвили. По словам местных жителей, инцидент, предположительно, связан с местью и давним конфликтом.
Трагедия произошла в центре села. Преступник несколько раз выстрелил в молодого человека и скрылся с места, сообщает
телеканал.
Во время происшествия еще один, находящийся неподалеку молодой человек, получил легкое ранение. Ему вовремя оказали соответствующую медицинскую помощь. Пострадавший уже выписан.
Что именно стало мотивом убийства, установит следствие.