Прощай, Франциск: воспоминание первого визита Папы Римского в Грузию
14:07 21.04.2025 (обновлено: 15:05 21.04.2025)
© AFP 2024 / VINCENZO PINTOПапа Римский Франциск выпускает голубя мира после посещения Ассиро-халдейского храма в столице Грузии
© AFP 2024 / VINCENZO PINTO
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В пасхальный понедельник в возрасте 88 лет умер Папа Римский Франциск
Защитник нищих и бездомных, мироздания и климата, Франциск пробыл на этом посту почти 12 лет. За эти годы, до ухудшения состояния здоровья, понтифик много путешествовал в разные страны. Девять лет назад он посетил и Грузию – 30 сентября 2016 года.
© AFP 2024 / VINCENZO PINTOПапа Римский Франциск спускается с трапа самолета в Баку, после прибытия туда из столицы Грузии
Папа Римский Франциск спускается с трапа самолета в Баку, после прибытия туда из столицы Грузии
© AFP 2024 / VINCENZO PINTO
Свой трехдневный официальный визит в Грузию Папа Римский провел очень насыщенно: несколько раз встретился с главой Грузинской Православной Церкви, Католикосом-Патриархом Всея Грузии Илией Вторым, побывал в православном храме Светицховели в древней столице Грузии городе Мцхета, посетил несколько католических церквей в Тбилиси, встретился с тогдашним президентом страны Георгием Маргвелашвили.
© photo: courtesy of Giorgi KvirikashviliПапа Римский Франциск и Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй
Папа Римский Франциск и Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй
© photo: courtesy of Giorgi Kvirikashvili
"Многовековая история вашей родины со своей культурой, языком и ценностями, выраженными традициями, полноправно предоставит вашей стране плодотворное и особое место в сердце европейской цивилизации", – сказал тогда Папа Франциск в Тбилиси.
Уже в тот визит грузины лично убедились в предпочтениях Папы Римского жить скромно. По грузинской столице Франциск передвигался не на "папском суперавтомобиле", а в обычном недорогом авто корейского производства.
© Sputnik / Alexander Imedashvili / Перейти в фотобанкПапа римский Франциск приветствует жителей и гостей грузинской столицы в рамках своей поездки в Грузию.
Папа римский Франциск приветствует жителей и гостей грузинской столицы в рамках своей поездки в Грузию.
Во время визита папа Франциск отслужил католическую мессу на стадионе имени Михаила Месхи в Тбилиси и побывал в Ассиро-халдейской католической церкви. Это стало первым в истории случаем посещения Папой Римским такой церкви. После посещения понтифик выпустил голубя мира.
Спустя пару месяцев после визита Франциск признался, что о Грузии у него остались наилучшие воспоминания.
© Sputnik / Alexander ImedashviliПапа Римский Франциск приветствует собравшихся на стадионе Михаила Месхи в грузинской столице перед началом католической мессы
Папа Римский Франциск приветствует собравшихся на стадионе Михаила Месхи в грузинской столице перед началом католической мессы
Глава Католичсекой церкви часто отмечал свое восхищение культурой и духовностью грузинского народа, а о патриархе Илие Втором говорил, что "увидел в нем истинно божьего человека".
Также папа не скрыл, что когда ему грустно, он слушает музыку, написанную главой грузинской церкви Илией Вторым, и вспоминает глоток грузинского вина, которое ему довелось попробовать.
© AP Photo / Alessandra TarantinoПапа Римский Франциск
Папа Римский Франциск
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Последний раз понтифик помахал рукой с балкона базилики Святого Петра собравшимся внизу верующим и поздравил их с Пасхой накануне. Прощай, Франциск!