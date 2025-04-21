https://sputnik-georgia.ru/20250421/proschay-frantsisk-vospominanie-pervogo-vizita-papy-rimskogo-v-gruziyu-292983452.html

Прощай, Франциск: воспоминание первого визита Папы Римского в Грузию

Прощай, Франциск: воспоминание первого визита Папы Римского в Грузию

Sputnik Грузия

В пасхальный понедельник в возрасте 88 лет умер Папа Римский Франциск 21.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-21T14:07+0400

2025-04-21T14:07+0400

2025-04-21T15:05+0400

папа римский франциск

тбилиси

мцхета

новости

религия

грузия

георгий маргвелашвили

илия второй

михаил месхи

грузинская православная церковь

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Защитник нищих и бездомных, мироздания и климата, Франциск пробыл на этом посту почти 12 лет. За эти годы, до ухудшения состояния здоровья, понтифик много путешествовал в разные страны. Девять лет назад он посетил и Грузию – 30 сентября 2016 года. Свой трехдневный официальный визит в Грузию Папа Римский провел очень насыщенно: несколько раз встретился с главой Грузинской Православной Церкви, Католикосом-Патриархом Всея Грузии Илией Вторым, побывал в православном храме Светицховели в древней столице Грузии городе Мцхета, посетил несколько католических церквей в Тбилиси, встретился с тогдашним президентом страны Георгием Маргвелашвили. "Многовековая история вашей родины со своей культурой, языком и ценностями, выраженными традициями, полноправно предоставит вашей стране плодотворное и особое место в сердце европейской цивилизации", – сказал тогда Папа Франциск в Тбилиси.Уже в тот визит грузины лично убедились в предпочтениях Папы Римского жить скромно. По грузинской столице Франциск передвигался не на "папском суперавтомобиле", а в обычном недорогом авто корейского производства. Во время визита папа Франциск отслужил католическую мессу на стадионе имени Михаила Месхи в Тбилиси и побывал в Ассиро-халдейской католической церкви. Это стало первым в истории случаем посещения Папой Римским такой церкви. После посещения понтифик выпустил голубя мира. Спустя пару месяцев после визита Франциск признался, что о Грузии у него остались наилучшие воспоминания. Глава Католичсекой церкви часто отмечал свое восхищение культурой и духовностью грузинского народа, а о патриархе Илие Втором говорил, что "увидел в нем истинно божьего человека". Также папа не скрыл, что когда ему грустно, он слушает музыку, написанную главой грузинской церкви Илией Вторым, и вспоминает глоток грузинского вина, которое ему довелось попробовать. Последний раз понтифик помахал рукой с балкона базилики Святого Петра собравшимся внизу верующим и поздравил их с Пасхой накануне. Прощай, Франциск! Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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папа римский франциск, тбилиси, мцхета, новости, религия , грузия, георгий маргвелашвили, илия второй, михаил месхи, грузинская православная церковь