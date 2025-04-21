https://sputnik-georgia.ru/20250421/putin-ob-ugrozakh-es-lideram-stran-gotovykh-priekhat-9-maya-v-moskvu-292985966.html

Путин об угрозах ЕС лидерам стран, готовых приехать 9 мая в Москву

Путин об угрозах ЕС лидерам стран, готовых приехать 9 мая в Москву

Sputnik Грузия

По словам российского лидера, собирающиеся приехать в Россию европейские лидеры обладают мужеством 21.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-21T19:48+0400

2025-04-21T19:48+0400

2025-04-21T20:58+0400

россия

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владимир путин

9 мая

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ТБИЛИСИ, 21 апр – Sputnik. Президент РФ Владимир Путин усомнился в том, что у европейских чиновников есть инструменты для того, чтобы претворить в жизнь свои угрозы лидерам, которые собираются приехать в Москву на 9 мая."Для того, чтобы угрожать, нужно иметь необходимые инструменты для того, чтобы осуществить свои угрозы – первое. И второе – нужно быть готовыми применить эти силы и средства для того, чтобы их реализовать. Есть ли все это у таких европейских чиновников, я не знаю", – сказал Путин журналистам в ответ на соответствующий вопрос.По словам российского лидера, собирающиеся приехать в Россию европейские лидеры обладают мужеством.Для лидеров стран ЕС и стран-кандидатов на членство в ЕС участие в празднованиях 80-летия Победы в Москве запрещено и будет строго наказываться. Об этом по итогам встречи министров иностранных дел Евросоюза заявили двое – сперва глава МИД Латвии Байба Браже, а потом и главный евродипломат, экс-премьер Эстонии Кая Каллас. Каллас призвала европейских лидеров посетить 9 мая не Москву, а Киев, чтобы выразить свою поддержку Украине.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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россия, в мире, политика, москва, латвия, эстония, владимир путин, 9 мая