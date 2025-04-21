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Путин об угрозах ЕС лидерам стран, готовых приехать 9 мая в Москву
Путин об угрозах ЕС лидерам стран, готовых приехать 9 мая в Москву
Sputnik Грузия
По словам российского лидера, собирающиеся приехать в Россию европейские лидеры обладают мужеством 21.04.2025, Sputnik Грузия
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9 мая
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ТБИЛИСИ, 21 апр – Sputnik. Президент РФ Владимир Путин усомнился в том, что у европейских чиновников есть инструменты для того, чтобы претворить в жизнь свои угрозы лидерам, которые собираются приехать в Москву на 9 мая."Для того, чтобы угрожать, нужно иметь необходимые инструменты для того, чтобы осуществить свои угрозы – первое. И второе – нужно быть готовыми применить эти силы и средства для того, чтобы их реализовать. Есть ли все это у таких европейских чиновников, я не знаю", – сказал Путин журналистам в ответ на соответствующий вопрос.По словам российского лидера, собирающиеся приехать в Россию европейские лидеры обладают мужеством.Для лидеров стран ЕС и стран-кандидатов на членство в ЕС участие в празднованиях 80-летия Победы в Москве запрещено и будет строго наказываться. Об этом по итогам встречи министров иностранных дел Евросоюза заявили двое – сперва глава МИД Латвии Байба Браже, а потом и главный евродипломат, экс-премьер Эстонии Кая Каллас. Каллас призвала европейских лидеров посетить 9 мая не Москву, а Киев, чтобы выразить свою поддержку Украине.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, в мире, политика, москва, латвия, эстония, владимир путин, 9 мая
россия, в мире, политика, москва, латвия, эстония, владимир путин, 9 мая
Путин об угрозах ЕС лидерам стран, готовых приехать 9 мая в Москву
19:48 21.04.2025 (обновлено: 20:58 21.04.2025)
По словам российского лидера, собирающиеся приехать в Россию европейские лидеры обладают мужеством
ТБИЛИСИ, 21 апр – Sputnik. Президент РФ Владимир Путин усомнился в том, что у европейских чиновников есть инструменты для того, чтобы претворить в жизнь свои угрозы лидерам, которые собираются приехать в Москву на 9 мая.
"Для того, чтобы угрожать, нужно иметь необходимые инструменты для того, чтобы осуществить свои угрозы – первое. И второе – нужно быть готовыми применить эти силы и средства для того, чтобы их реализовать. Есть ли все это у таких европейских чиновников, я не знаю", – сказал Путин журналистам в ответ на соответствующий вопрос.
По словам российского лидера, собирающиеся приехать в Россию европейские лидеры обладают мужеством.
"У них мужества гораздо больше, чем у тех, кто прячется за чьей-то спиной и пытается кому бы то ни было угрожать, прежде всего, в данном случае, тем, кто собирается отметить исторические заслуги людей, отдавших свою жизнь в борьбе с нацизмом", – сказал Путин.
Для лидеров стран ЕС и стран-кандидатов на членство в ЕС участие в празднованиях 80-летия Победы в Москве запрещено и будет строго наказываться. Об этом по итогам встречи министров иностранных дел Евросоюза заявили двое – сперва глава МИД Латвии Байба Браже, а потом и главный евродипломат, экс-премьер Эстонии Кая Каллас. Каллас призвала европейских лидеров посетить 9 мая не Москву, а Киев, чтобы выразить свою поддержку Украине.