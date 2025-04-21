https://sputnik-georgia.ru/20250421/skolko-grazhdan-gruzii-vyekhalo-za-granitsu-na-legalnuyu-rabotu-292954183.html

Сколько граждан Грузии выехало за границу на легальную работу

Сколько граждан Грузии выехало за границу на легальную работу

Sputnik Грузия

Решение о легальной отправке в разные страны на работу своих граждан правительство Грузии приняло в 2021 году 21.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-21T16:56+0400

2025-04-21T16:56+0400

2025-04-21T16:56+0400

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ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Государственной программой легального трудоустройства за границей в 2024 году воспользовались 1 296 граждан Грузии, следует из отчета правительства Грузии "О планировании политики трудоустройства и ее осуществлении".Решение о легальной отправке в разные страны на работу своих граждан правительство Грузии приняло в 2021 году из-за высокого уровня безработицы в стране и отсутствия возможности создать достаточное количество рабочих мест. Для сезонных работ в Германии разрешения на работу немецкой стороной были выданы 1 296 лицам, из них 1 193 лицам – в прошлом году. Что касается занятости в Израиле, то программа временно приостановлена из-за военных действий. В Германии государственная программа сезонной занятости стартовала в феврале 2021 года. Принять участие в программе могут совершеннолетние граждане Грузии до 60 лет, имеющие опыт работы по сбору урожая, с минимальным знанием немецкого или английского языков. Схема временного легального трудоустройства в Израиле стартовала во второй половине 2022 года. Критерии к желающим поехать в Израиль намного строже. Кандидат в возрасте от 25 до 45 лет должен как минимум иметь среднее образование, а также диплом/сертификат о прохождении государственного обучения "медицинскому обслуживанию/уходу на дому" или диплом медсестры/помощника медсестры, знать разговорный английский или русский языки, быть физически и психически здоровым, не иметь судимости, а также историю работы в Израиле и незаконного проживания в Израиле. Кроме того, родители, супруги и дети кандидатов не должны проживать или работать в Израиле. В случае работы по 42-часовому графику в неделю ежемесячный оклад составляет не менее 5 300 шекелей (что эквивалентно примерно 1 610 долларам), а в случае работы 58 часов в неделю – 8 023 шекеля (приблизительно 2 440 долларов в месяц).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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