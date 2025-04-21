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Убийство в ночь на Пасху: мужчина застрелен у своего дома
Убийство в ночь на Пасху: мужчина застрелен у своего дома
Sputnik Грузия
Что стало мотивом убийства, на данный момент неизвестно 21.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-21T10:52+0400
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ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Мужчину застрелили у собственного дома в ночь на Пасху в районе Ахмета (регион Кахети), сообщает телеканал "ТВ Пирвели". По информации местных жителей, жертва нападавшего – Ачико Джабанашвили. Инцидент произошел в субботу, 19 апреля. Неизвестный несколько раз выстрелил из огнестрельного оружия в молодого мужчину у его дома и скрылся с места преступления. По словам местных жителей, молодой человек скончался от полученных ранений. МВД ведет расследование по делу. Что стало мотивом убийства, на данный момент неизвестно. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, происшествия, кахети, грузия
новости, происшествия, кахети, грузия
Убийство в ночь на Пасху: мужчина застрелен у своего дома
10:52 21.04.2025 (обновлено: 10:55 21.04.2025)
Что стало мотивом убийства, на данный момент неизвестно
ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Мужчину застрелили у собственного дома в ночь на Пасху в районе Ахмета (регион Кахети), сообщает телеканал "ТВ Пирвели".
По информации
местных жителей, жертва нападавшего – Ачико Джабанашвили. Инцидент произошел в субботу, 19 апреля.
Неизвестный несколько раз выстрелил из огнестрельного оружия в молодого мужчину у его дома и скрылся с места преступления. По словам местных жителей, молодой человек скончался от полученных ранений.
МВД ведет расследование по делу. Что стало мотивом убийства, на данный момент неизвестно.