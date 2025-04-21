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Умер папа римский Франциск

Умер папа римский Франциск

Sputnik Грузия

Аргентинец Хорхе Марио Бергольо был первым представителем Нового Света, избранным на святой престол 21.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-21T11:54+0400

2025-04-21T11:54+0400

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ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. В возрасте 88 умер Папа Римский Франциск, передает агентство Reuters со ссылкой на Ватикан."Папа Римский Франциск скончался", – говорится в публикации.Папу в середине февраля госпитализировали в римскую клинику "Джемелли" для лечения бронхита, а затем обследования показали начало двусторонней пневмонии. Папа провел в больнице пять недель, перенес четыре дыхательных кризиса, его жизни дважды угрожала опасность.Накануне понтифика вывезли на балкон базилики Святого Петра в инвалидном кресле. Он помахал рукой с балкона собравшимся внизу верующим и поздравил их с Пасхой.Аргентинец Хорхе Марио Бергольо стал папой римским 13 марта 2013 года, после отречения Бенедикта XVI. Он был первым представителем Нового Света, избранным на святой престол.Франциск родился 17 декабря 1936 года в Буэнос-Айресе (Аргентина) в семье итальянских эмигрантов. В 21 год из-за тяжелой пневмонии у него удалили часть правого легкого.Получив профессию техника-химика, вскоре стал семинаристом. В 1963 году – обладателем степени лиценциата философии, а в 1970 году – лицентиата богословия. В декабре 1969 года Бергольо был рукоположен в сан священника, занимал различные посты в иезуитском монашеском ордене Аргентины. В февраля 2001 года папа римский Иоанн Павел II возвел Бергольо в кардиналы.Впервые в истории Римско-католической церкви понтифик принял папское имя Франциск. Как объяснял выбор имени понтифик, ставший 266-м Папой Римским, святой Франциск Ассизский был известен своей заботой о бедняках. Папа Франциск отличается скромностью и консерватизмом. Отказался от апартаментов в Апостольском дворце, предпочитая гостевую резиденцию Domus Santa Martha (Дом святой Марты), став первым понтификом более чем за сто лет, не ставшим селиться в папских апартаментах. Также он отказался от специального "папамобиля", попросил заменить трон в своей резиденции на кресло и стал обедать в общей столовой. Франциск являлся поклонником аргентинских писателей Хорхе Луиса Борхеса и Леопольдо Маречаля, а также русского писателя Федора Достоевского. Любил оперу, футбол, входил в число болельщиков аргентинского клуба Сан-Лоренс. В феврале 2019 года Франциск стал первым папой, посетившим Аравийский полуостров – родину ислама. В 2013 году был назван "Человеком года" по версии американского журнала Time. Лауреат Международной премии имени Карла Великого за вклад в объединение Европы (2016). Автор монографий "Медитация о монашествующих" (1982), "Размышления об апостольской жизни" (1986), "Размышления о надежде" (1992) и др. В 2015 году выпустил первую энциклику о своем папстве Laudato si' ("Хвала тебе").Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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