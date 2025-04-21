Умер папа римский Франциск
11:54 21.04.2025 (обновлено: 12:40 21.04.2025)
© photo: Sputnik / Asatur YesayantsПапа Римский Франциск I
© photo: Sputnik / Asatur Yesayants
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Аргентинец Хорхе Марио Бергольо был первым представителем Нового Света, избранным на святой престол
ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. В возрасте 88 умер Папа Римский Франциск, передает агентство Reuters со ссылкой на Ватикан.
"Папа Римский Франциск скончался", – говорится в публикации.
Папу в середине февраля госпитализировали в римскую клинику "Джемелли" для лечения бронхита, а затем обследования показали начало двусторонней пневмонии. Папа провел в больнице пять недель, перенес четыре дыхательных кризиса, его жизни дважды угрожала опасность.
Накануне понтифика вывезли на балкон базилики Святого Петра в инвалидном кресле. Он помахал рукой с балкона собравшимся внизу верующим и поздравил их с Пасхой.
© AFP 2024 / VINCENZO PINTOПапа Римский Франциск выпускает голубя мира после посещения Ассиро-халдейского храма в столице Грузии
Папа Римский Франциск выпускает голубя мира после посещения Ассиро-халдейского храма в столице Грузии
© AFP 2024 / VINCENZO PINTO
Аргентинец Хорхе Марио Бергольо стал папой римским 13 марта 2013 года, после отречения Бенедикта XVI. Он был первым представителем Нового Света, избранным на святой престол.
Франциск родился 17 декабря 1936 года в Буэнос-Айресе (Аргентина) в семье итальянских эмигрантов. В 21 год из-за тяжелой пневмонии у него удалили часть правого легкого.
© AP Photo / Gregorio BorgiaПапа Римский Франциск проводит службу в Риме.
Папа Римский Франциск проводит службу в Риме.
© AP Photo / Gregorio Borgia
Получив профессию техника-химика, вскоре стал семинаристом. В 1963 году – обладателем степени лиценциата философии, а в 1970 году – лицентиата богословия. В декабре 1969 года Бергольо был рукоположен в сан священника, занимал различные посты в иезуитском монашеском ордене Аргентины. В февраля 2001 года папа римский Иоанн Павел II возвел Бергольо в кардиналы.
Впервые в истории Римско-католической церкви понтифик принял папское имя Франциск. Как объяснял выбор имени понтифик, ставший 266-м Папой Римским, святой Франциск Ассизский был известен своей заботой о бедняках.
© photo: Sputnik / Перейти в фотобанкПапа римский Франциск (в центре) во время посещения мемориального комплекса памяти жертв геноцида армян "Цицернакаберд" в Ереване.
Папа римский Франциск (в центре) во время посещения мемориального комплекса памяти жертв геноцида армян "Цицернакаберд" в Ереване.
© photo: Sputnik/
Папа Франциск отличается скромностью и консерватизмом. Отказался от апартаментов в Апостольском дворце, предпочитая гостевую резиденцию Domus Santa Martha (Дом святой Марты), став первым понтификом более чем за сто лет, не ставшим селиться в папских апартаментах.
Также он отказался от специального "папамобиля", попросил заменить трон в своей резиденции на кресло и стал обедать в общей столовой.
Франциск являлся поклонником аргентинских писателей Хорхе Луиса Борхеса и Леопольдо Маречаля, а также русского писателя Федора Достоевского. Любил оперу, футбол, входил в число болельщиков аргентинского клуба Сан-Лоренс.
© AP Photo / Andrew MedichiniПапа Римский Франциск
Папа Римский Франциск
© AP Photo / Andrew Medichini
В феврале 2019 года Франциск стал первым папой, посетившим Аравийский полуостров – родину ислама. В 2013 году был назван "Человеком года" по версии американского журнала Time. Лауреат Международной премии имени Карла Великого за вклад в объединение Европы (2016).
Автор монографий "Медитация о монашествующих" (1982), "Размышления об апостольской жизни" (1986), "Размышления о надежде" (1992) и др. В 2015 году выпустил первую энциклику о своем папстве Laudato si' ("Хвала тебе").