https://sputnik-georgia.ru/20250421/v-gruzii-otmechayut-den-osvyascheniya-mogil-292978416.html

В Грузии отмечают День освящения могил

В Грузии отмечают День освящения могил

Sputnik Грузия

Мэрия Тбилиси назначила бесплатные автобусы, которые будут отвозить пассажиров до городских кладбищ в понедельник 21.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-21T09:01+0400

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2025-04-21T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 21 апр – Sputnik. В первый понедельник после Пасхи в Грузии отмечают День освящения могил.Верующие в этот день ходят на кладбище, но не для скорби, а чтобы поздравить своих усопших родных и близких с Рождеством Христовым.В понедельник в Светлую седмицу – официальный выходной день в Грузии.Мэрия Тбилиси назначила бесплатные автобусы, которые будут отвозить пассажиров до городских кладбищ в понедельник.Автобусы будут курсировать по следующим маршрутам:Остальной общественный транспорт будет работать в обычном режиме и будет платным. Стоимость проезда на автобусе, метро или маршрутном такси составляет 1 лари, оплата осуществляется по безналичному расчету.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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грузия, общество, новости, пасха 2025