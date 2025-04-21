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В Грузии отмечают День освящения могил
В Грузии отмечают День освящения могил
Sputnik Грузия
Мэрия Тбилиси назначила бесплатные автобусы, которые будут отвозить пассажиров до городских кладбищ в понедельник 21.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-21T09:01+0400
2025-04-21T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 21 апр – Sputnik. В первый понедельник после Пасхи в Грузии отмечают День освящения могил.Верующие в этот день ходят на кладбище, но не для скорби, а чтобы поздравить своих усопших родных и близких с Рождеством Христовым.В понедельник в Светлую седмицу – официальный выходной день в Грузии.Мэрия Тбилиси назначила бесплатные автобусы, которые будут отвозить пассажиров до городских кладбищ в понедельник.Автобусы будут курсировать по следующим маршрутам:Остальной общественный транспорт будет работать в обычном режиме и будет платным. Стоимость проезда на автобусе, метро или маршрутном такси составляет 1 лари, оплата осуществляется по безналичному расчету.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, общество, новости, пасха 2025
грузия, общество, новости, пасха 2025
В Грузии отмечают День освящения могил
Мэрия Тбилиси назначила бесплатные автобусы, которые будут отвозить пассажиров до городских кладбищ в понедельник
ТБИЛИСИ, 21 апр – Sputnik. В первый понедельник после Пасхи в Грузии отмечают День освящения могил.
Верующие в этот день ходят на кладбище, но не для скорби, а чтобы поздравить своих усопших родных и близких с Рождеством Христовым.
В понедельник в Светлую седмицу – официальный выходной день в Грузии.
Мэрия Тбилиси назначила бесплатные автобусы, которые будут отвозить пассажиров до городских кладбищ в понедельник.
Автобусы будут курсировать по следующим маршрутам:
от станции метро "Дидубе" до кладбища "Мухатгверди" и "Вашлиджвари";
от метро "Марджанишвили" и "Вокзальная площадь" – до кладбища "Кукия";
от метро "Делиси" – до Сабурталинского кладбища;
от метро "Сараджишвили" – до кладбища на Тбилисском море;
от метро Варкетили – до Варкетильского кладбища.
Остальной общественный транспорт будет работать в обычном режиме и будет платным. Стоимость проезда на автобусе, метро или маршрутном такси составляет 1 лари, оплата осуществляется по безналичному расчету.