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Автоматы и гранаты – улов МВД Грузии в рамках борьбы с незаконным оборотом оружия
Автоматы и гранаты – улов МВД Грузии в рамках борьбы с незаконным оборотом оружия
Sputnik Грузия
Из 18 задержанных в прошлом были судимы за различные преступления 10 человек 22.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-22T19:49+0400
2025-04-22T19:49+0400
2025-04-22T19:49+0400
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ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Полиция в Тбилиси и в регионах Грузии в рамках борьбы с незаконным оборотом оружия задержали 18 человек по обвинению в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия. По данным МВД, из 18 задержанных 10 были в прошлом судимы за различные преступления. Во время обыска задержанных, их домов и автомобилей были изъяты автоматы, пистолеты, револьверы, охотничьи ружья, гранаты, обоймы, патроны и капсульные детонаторы. Кроме того, полиция смогла найти при обыске также марихуану и подпольную лесопилку. Задержанным грозит до 9 лет лишения свободы в случае подтверждения вины. В Грузии запрещено ношение огнестрельного оружия гражданским лицам, на хранение и приобретение требуется специальное разрешение от МВД Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, тбилиси
грузия, новости, происшествия, тбилиси
Автоматы и гранаты – улов МВД Грузии в рамках борьбы с незаконным оборотом оружия
Из 18 задержанных в прошлом были судимы за различные преступления 10 человек
ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Полиция в Тбилиси и в регионах Грузии в рамках борьбы с незаконным оборотом оружия задержали 18 человек по обвинению в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия.
По данным МВД, из 18 задержанных 10 были в прошлом судимы за различные преступления.
Во время обыска задержанных, их домов и автомобилей были изъяты автоматы, пистолеты, револьверы, охотничьи ружья, гранаты, обоймы, патроны и капсульные детонаторы. Кроме того, полиция смогла найти при обыске также марихуану и подпольную лесопилку.
Задержанным грозит до 9 лет лишения свободы в случае подтверждения вины.
В Грузии запрещено ношение огнестрельного оружия гражданским лицам, на хранение и приобретение требуется специальное разрешение от МВД Грузии.