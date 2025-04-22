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Автоматы и гранаты – улов МВД Грузии в рамках борьбы с незаконным оборотом оружия

Автоматы и гранаты – улов МВД Грузии в рамках борьбы с незаконным оборотом оружия

Sputnik Грузия

Из 18 задержанных в прошлом были судимы за различные преступления 10 человек 22.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-22T19:49+0400

2025-04-22T19:49+0400

2025-04-22T19:49+0400

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ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Полиция в Тбилиси и в регионах Грузии в рамках борьбы с незаконным оборотом оружия задержали 18 человек по обвинению в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия. По данным МВД, из 18 задержанных 10 были в прошлом судимы за различные преступления. Во время обыска задержанных, их домов и автомобилей были изъяты автоматы, пистолеты, револьверы, охотничьи ружья, гранаты, обоймы, патроны и капсульные детонаторы. Кроме того, полиция смогла найти при обыске также марихуану и подпольную лесопилку. Задержанным грозит до 9 лет лишения свободы в случае подтверждения вины. В Грузии запрещено ношение огнестрельного оружия гражданским лицам, на хранение и приобретение требуется специальное разрешение от МВД Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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