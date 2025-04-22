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ЕС может использовать ужесточение визовой политики для шантажа Грузии – депутат

ЕС может использовать ужесточение визовой политики для шантажа Грузии – депутат

Sputnik Грузия

По данным СМИ, Евросоюз в 2025 году намерен ужесточить механизм приостановки действия безвизового режима 22.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-22T11:52+0400

2025-04-22T11:52+0400

2025-04-22T11:52+0400

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ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Намерение Евросоюза усилить механизм приостановки действия безвизового режима для иностранных граждан может быть использован против Грузии в качестве политического шантажа, чтобы в будущем помочь оппозиции вернуться к власти, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Владимир Божадзе. ЕС в 2025 году намерен ужесточить механизм приостановки действия безвизового режима, упростив для Брюсселя процесс отмены безвизового въезда для граждан 61 страны, которые в настоящее время им пользуются, включая все страны Западных Балкан, стремящиеся к вступлению в ЕС, а также Грузию, Молдову и Украину, сообщил редактор "Радио свобода"* Рикард Йозвяк. С 2017 года, как отметил политик, власти Грузии выполняют все взятые на себя обязательства и будут выполнять их и в будущем. Поэтому, по словам депутата, это будет лишь политический вопрос. "И он связан, в том числе с требованием грузинской оппозиции упразднить в стране визалиберализаию для того, чтобы еще больше осложнить социально-экономическое положение, чтобы хотя бы на этом фоне предоставить оппозиции возможность как-то вернуться к власти, но безусловно путем беспорядков и дестабилизации", - отметил он. Лидеры оппозиционных партий уже давно открыто говорят о приостановке безвизового режима с ЕС. Они заявляют, что остановить внедрение карательного механизма со стороны ЕС можно будет только путем проведения досрочных выборов в Грузии. "Существует единственный выход для того, чтобы не был приостановлен безвизовый режим для грузинского народа. Необходимо, чтобы мы все вместе – политики, партии, общество, вынудили нелегитимную "Грузинскую мечту" назначить повторные парламентские выборы", - заявил член политсовета партии "Единое национальное движение" Георгий Капанадзе. Ранее состоялась первая встреча представителей трех институтов ЕС (Европарламента, Еврокомиссии и Совета ЕС) по законодательству для того, чтобы достичь соглашения о приостановке безвиза во время председательства Польши в Совете ЕС, которое продлится до конца июня, сообщил Йозвяка.Если все пройдет успешно, новое законодательство должно вступить в силу в начале осени, сказано в статье. Премьер Грузии прокомментировал возможное ужесточение визовой политики ЕС>>В законопроекте говорится, что механизм приостановления может быть задействован в случаях "серьезных нарушений прав человека" или "серьезных нарушений международного права и стандартов, включая законодательство в области прав человека и несоблюдение решений и постановлений международных судов". Нынешний механизм приостановления действия безвиза, действующий с 2018 года, может быть задействован в случаях явных злоупотреблений, например, при увеличении числа граждан третьих стран, превышающих 90-дневный лимит, или при использовании безвиза для получения убежища в ЕС. До сих пор ЕС лишь однажды приостановил либерализацию визового режима: сначала временно, а затем навсегда, для южнотихоокеанского государства Вануату, отметил Йозвяк. С 28 марта 2017 года граждане Грузии, имеющие биометрические паспорта, могут без виз осуществлять туристические и деловые поездки в страны Евросоюза на срок до 90 дней, но не чаще, чем раз в полгода. Совет ЕС 27 января приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. Решение было принято в ответ на принятие в Грузии в 2024 году закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ**. ЕС считает, что эти законы подрывают основные права населения Грузии. При этом владельцы дипломатических и служебных паспортов могут ездить в ЕС по обычным паспортам. * СМИ, признанное в России иноагентом и нежелательной организацией** Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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