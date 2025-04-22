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Грузинское искусство потеряло великого скульптора – мэр Тбилиси о смерти Зураба Церетели
Грузинское искусство потеряло великого скульптора – мэр Тбилиси о смерти Зураба Церетели
Sputnik Грузия
Художник ушел из жизни в возрасте 91 года в ночь на вторник 22.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-22T21:13+0400
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ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Грузинское искусство потеряло еще одного великого художника, скульптора, архитектора и почетного гражданина Тбилиси Зураба Церетели, написал мэр Тбилиси Каха Каладзе в социальных сетях. Художник ушел из жизни в возрасте 91 года в ночь на вторник. Причиной смерти стала остановка сердца. Прощание планируется в среду в храме Христа Спасителя в Москве, однако семья ждет решения Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла. Зураб Церетели родился в грузинской семье в Тбилиси 4 января 1934 года. Основатель Московского музея современного искусств (1995), МВК РАХ Галереи искусств Зураба Церетели (2000) и Музея современного искусства в Тбилиси (Грузия, 2012). По информации родственников, похоронят Церетели похоронят в Дидубийском пантеоне в Тбилиси рядом с женой Инессой Андроникашвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, зураб церетели, каха каладзе, московский музей современного искусства, культура
грузия, новости, зураб церетели, каха каладзе, московский музей современного искусства, культура
Грузинское искусство потеряло великого скульптора – мэр Тбилиси о смерти Зураба Церетели
Художник ушел из жизни в возрасте 91 года в ночь на вторник
ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Грузинское искусство потеряло еще одного великого художника, скульптора, архитектора и почетного гражданина Тбилиси Зураба Церетели, написал мэр Тбилиси Каха Каладзе в социальных сетях.
Художник ушел из жизни в возрасте 91 года в ночь на вторник. Причиной смерти стала остановка сердца. Прощание планируется в среду в храме Христа Спасителя в Москве, однако семья ждет решения Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла.
"Его работы представлены не только в Грузии, но и в разных странах, благодаря чему автор познакомил мир с нашей страной и оставил неизгладимый след в грузинской культуре. Выражаю соболезнования семье покойного, близким и всей Грузии в связи с этой огромной утратой, хотя искусство не умирает, оно вечно!" – говорится в сообщении Каладзе.
Зураб Церетели родился в грузинской семье в Тбилиси 4 января 1934 года. Основатель Московского музея современного искусств (1995), МВК РАХ Галереи искусств Зураба Церетели (2000) и Музея современного искусства в Тбилиси (Грузия, 2012).
По информации родственников, похоронят Церетели похоронят в Дидубийском пантеоне в Тбилиси рядом с женой Инессой Андроникашвили.