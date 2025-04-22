https://sputnik-georgia.ru/20250422/gruzinskoe-iskusstvo-poteryalo-velikogo-skulptora--mer-tbilisi-o-smerti-zuraba-tsereteli-293005695.html

Грузинское искусство потеряло великого скульптора – мэр Тбилиси о смерти Зураба Церетели

Грузинское искусство потеряло великого скульптора – мэр Тбилиси о смерти Зураба Церетели

Sputnik Грузия

Художник ушел из жизни в возрасте 91 года в ночь на вторник 22.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-22T21:13+0400

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грузия

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каха каладзе

московский музей современного искусства

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ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Грузинское искусство потеряло еще одного великого художника, скульптора, архитектора и почетного гражданина Тбилиси Зураба Церетели, написал мэр Тбилиси Каха Каладзе в социальных сетях. Художник ушел из жизни в возрасте 91 года в ночь на вторник. Причиной смерти стала остановка сердца. Прощание планируется в среду в храме Христа Спасителя в Москве, однако семья ждет решения Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла. Зураб Церетели родился в грузинской семье в Тбилиси 4 января 1934 года. Основатель Московского музея современного искусств (1995), МВК РАХ Галереи искусств Зураба Церетели (2000) и Музея современного искусства в Тбилиси (Грузия, 2012). По информации родственников, похоронят Церетели похоронят в Дидубийском пантеоне в Тбилиси рядом с женой Инессой Андроникашвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, зураб церетели, каха каладзе, московский музей современного искусства, культура