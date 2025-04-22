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Грузия и Китай продолжают укреплять сотрудничество
Грузия и Китай продолжают укреплять сотрудничество
Sputnik Грузия
Меморандумы направлены на углубление сотрудничества между бизнес-секторами Грузии и Китая 22.04.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Ассоциация "Грузино-Китайское региональное сотрудничество (GCRC)" подписала с Минэкономики Грузии и Китайской палатой по импорту и экспорту машин и электронной продукции (CCCME) подписали меморандумы о сотрудничестве. Мероприятие было организовано компанией GCRC, которая была создана для укрепления связей бизнеса Китая и Грузии. Меморандумы направлены на углубление сотрудничества между бизнес-секторами Грузии и Китая, развитие двусторонних торговых отношений, содействие совместным проектам и инвестициям, а также участие в международных выставках. Данные соглашения создают прочную основу для координированного сотрудничества между частным и государственным секторами обеих стран. В рамках мероприятия также состоялась встреча с представителями бизнес-сектора, заинтересованными в сотрудничестве с Китаем Ассоциация "Грузино-китайское региональное сотрудничество" была создана в феврале этого года. Представительства организации открылись в Шанхае, Пекине и провинции Шаньдун и предоставляет оперативные консультации и тесную коммуникацию, что значительно упростит деловые отношения и будет способствовать международному сотрудничеству. Грузия и Китай Китай входит в первую пятерку стран торговых партнеров Грузии. Объем торгового оборота между странами составил около 1,9 миллиарда доллара, что составляет 8,2% от всего рынка. С 12 сентября 2023 года Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Они могут въезжать в Грузию с целью туризма и оставаться в стране до 30 дней. Граждане Грузии могут путешествовать в Китай без визы с 28 мая 2024 года в туристических, деловых и образовательных целях и находиться в стране до 30 дней.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, китай, тбилиси, шанхай
экономика, грузия, новости, китай, тбилиси, шанхай
Грузия и Китай продолжают укреплять сотрудничество
Меморандумы направлены на углубление сотрудничества между бизнес-секторами Грузии и Китая
ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Ассоциация "Грузино-Китайское региональное сотрудничество (GCRC)" подписала с Минэкономики Грузии и Китайской палатой по импорту и экспорту машин и электронной продукции (CCCME) подписали меморандумы о сотрудничестве.
Мероприятие было организовано компанией GCRC, которая была создана для укрепления связей бизнеса Китая и Грузии.
"Подписание этих двух меморандумов как с Министерством экономики и устойчивого развития Грузии, так и с Торговой палатой Китая являются важным шагом к нашей цели: усилить региональное бизнес-партнерство. Мы верим, что синергия правительственной поддержки, бизнес-сетей и финансовых инструментов создает оптимальную среду для долгосрочного сотрудничества и взаимного успеха", – заявил председатель Ассоциации Вахтанг Чахнашвили.
Меморандумы направлены на углубление сотрудничества между бизнес-секторами Грузии и Китая, развитие двусторонних торговых отношений, содействие совместным проектам и инвестициям, а также участие в международных выставках.
Данные соглашения создают прочную основу для координированного сотрудничества между частным и государственным секторами обеих стран.
В рамках мероприятия также состоялась встреча с представителями бизнес-сектора, заинтересованными в сотрудничестве с Китаем
Ассоциация "Грузино-китайское региональное сотрудничество" была создана в феврале этого года. Представительства организации открылись в Шанхае, Пекине и провинции Шаньдун и предоставляет оперативные консультации и тесную коммуникацию, что значительно упростит деловые отношения и будет способствовать международному сотрудничеству.
Китай входит в первую пятерку стран торговых партнеров Грузии. Объем торгового оборота между странами составил около 1,9 миллиарда доллара, что составляет 8,2% от всего рынка.
В конце июля 2023 года Грузия и Китай объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегическое партнерство. Между странами действует ряд соглашений о партнерстве, в том числе Соглашение о свободной торговле.
С 12 сентября 2023 года Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Они могут въезжать в Грузию с целью туризма и оставаться в стране до 30 дней.
Граждане Грузии могут путешествовать в Китай без визы с 28 мая 2024 года в туристических, деловых и образовательных целях и находиться в стране до 30 дней.