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Грузия и Китай продолжают укреплять сотрудничество

Грузия и Китай продолжают укреплять сотрудничество

Sputnik Грузия

Меморандумы направлены на углубление сотрудничества между бизнес-секторами Грузии и Китая 22.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-22T22:36+0400

2025-04-22T22:36+0400

2025-04-22T22:36+0400

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ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Ассоциация "Грузино-Китайское региональное сотрудничество (GCRC)" подписала с Минэкономики Грузии и Китайской палатой по импорту и экспорту машин и электронной продукции (CCCME) подписали меморандумы о сотрудничестве. Мероприятие было организовано компанией GCRC, которая была создана для укрепления связей бизнеса Китая и Грузии. Меморандумы направлены на углубление сотрудничества между бизнес-секторами Грузии и Китая, развитие двусторонних торговых отношений, содействие совместным проектам и инвестициям, а также участие в международных выставках. Данные соглашения создают прочную основу для координированного сотрудничества между частным и государственным секторами обеих стран. В рамках мероприятия также состоялась встреча с представителями бизнес-сектора, заинтересованными в сотрудничестве с Китаем Ассоциация "Грузино-китайское региональное сотрудничество" была создана в феврале этого года. Представительства организации открылись в Шанхае, Пекине и провинции Шаньдун и предоставляет оперативные консультации и тесную коммуникацию, что значительно упростит деловые отношения и будет способствовать международному сотрудничеству. Грузия и Китай Китай входит в первую пятерку стран торговых партнеров Грузии. Объем торгового оборота между странами составил около 1,9 миллиарда доллара, что составляет 8,2% от всего рынка. С 12 сентября 2023 года Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Они могут въезжать в Грузию с целью туризма и оставаться в стране до 30 дней. Граждане Грузии могут путешествовать в Китай без визы с 28 мая 2024 года в туристических, деловых и образовательных целях и находиться в стране до 30 дней.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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