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Грузия получила гарантии долгосрочного сотрудничества со Всемирным банком
Грузия получила гарантии долгосрочного сотрудничества со Всемирным банком
Sputnik Грузия
На встрече подробно обсуждались такие стратегические проекты, как подводный энергетический кабель Черного моря, заявил вице-премьер 22.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-22T23:31+0400
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ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Грузия получила гарантии долгосрочного сотрудничества от Всемирного банка, что поможет развитию экономики страны, заявил первый вице-премьер, глава Минэкономики Грузии Леван Давиташвили по итогам встречи с вице-президентом Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Анной Бьерде. Встреча прошла в Вашингтоне во время визита главы Минэкономики в США. По его словам, на встрече подробно обсуждались такие стратегические проекты, как подводный энергетический кабель Черного моря, который соединит Грузию с электросистемой Евросоюза, а также программу интернетизации Грузии, которая имеет трансформационный эффект с точки зрения повышения долгосрочной конкурентоспособности страны. На встрече также обсуждались приоритетные направления сотрудничества между Грузией и Всемирным банком. Внимание было уделено текущим и будущим проектам Всемирного банка в Грузии, их преимуществам и возможностям. Грузинская сторона предоставила вице-президенту Всемирного банка полную информацию о текущих тенденциях в экономике Грузии. На встрече также обсуждалась разработка рамок сотрудничества со Всемирным банком на последующие годы, которые должны полностью соответствовать экономическим приоритетам Грузии. Информацию распространяет пресс-служба Министерства экономики Грузии. Всемирный банк – международная финансовая организация со штаб-квартирой в Вашингтоне, предоставляющая кредиты, беспроцентные займы и гранты на реализацию долгосрочных экономических проектов и сокращения бедности в мире.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, леван давиташвили, всемирный банк
экономика, грузия, новости, леван давиташвили, всемирный банк
Грузия получила гарантии долгосрочного сотрудничества со Всемирным банком
23:31 22.04.2025 (обновлено: 00:13 23.04.2025)
На встрече подробно обсуждались такие стратегические проекты, как подводный энергетический кабель Черного моря, заявил вице-премьер
ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Грузия получила гарантии долгосрочного сотрудничества от Всемирного банка, что поможет развитию экономики страны, заявил первый вице-премьер, глава Минэкономики Грузии Леван Давиташвили по итогам встречи с вице-президентом Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Анной Бьерде.
Встреча прошла в Вашингтоне во время визита главы Минэкономики в США.
"Мы получили от Всемирного банка обещание долгосрочного сотрудничества, что очень важно для поддержания экономического роста и прогресса страны в целом. Речь идет не только о финансировании, но и о компоненте технической поддержки, который поможет Грузии в целом в наращивании компетенций", – заявил Давиташвили.
По его словам, на встрече подробно обсуждались такие стратегические проекты, как подводный энергетический кабель Черного моря, который соединит Грузию с электросистемой Евросоюза, а также программу интернетизации Грузии, которая имеет трансформационный эффект с точки зрения повышения долгосрочной конкурентоспособности страны.
На встрече также обсуждались приоритетные направления сотрудничества между Грузией и Всемирным банком. Внимание было уделено текущим и будущим проектам Всемирного банка в Грузии, их преимуществам и возможностям.
Была подчеркнута важная роль, которую проекты Всемирного банка играют в обеспечении макроэкономической стабильности Грузии, строительстве гражданской инфраструктуры, а также в реализации структурных реформ.
Грузинская сторона предоставила вице-президенту Всемирного банка полную информацию о текущих тенденциях в экономике Грузии.
На встрече также обсуждалась разработка рамок сотрудничества со Всемирным банком на последующие годы, которые должны полностью соответствовать экономическим приоритетам Грузии. Информацию распространяет пресс-служба Министерства экономики Грузии.
Всемирный банк – международная финансовая организация со штаб-квартирой в Вашингтоне, предоставляющая кредиты, беспроцентные займы и гранты на реализацию долгосрочных экономических проектов и сокращения бедности в мире.