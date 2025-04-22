https://sputnik-georgia.ru/20250422/kakoy-budet-pogoda-v-gruzii-v-blizhayshie-dni--tochnyy-prognoz-sinoptikov-293005832.html
Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни – точный прогноз синоптиков
Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни – точный прогноз синоптиков
Sputnik Грузия
В Тбилиси ожидаются кратковременные осадки, температура воздуха днем поднимется до +22...+24 градусов 22.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-22T21:58+0400
2025-04-22T21:58+0400
2025-04-22T21:58+0400
погода
грузия
новости
национальное агентство окружающей среды
прогноз погоды в грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23754/52/237545204_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_09b2e9d31120dcd50881b2526e2f11e4.jpg
ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Кратковременные дожди и грозы ожидаются на большей части территории Грузии с 23 по 25 апреля, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. В Тбилиси ожидаются кратковременные осадки, температура воздуха днем поднимется до +22...+24 градусов. В Прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) ожидаются осадки. Температура в дневные часы составит +18...+20 градусов. В равнинных районах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети) также ожидаются дожди. Температура составит +20...+ 22. В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура , Сачхере, Хуло, перевал Рикоти) ожидаются дожди. Температура воздуха +18...+ 23 градуса. В высокогорных районах Западной Грузии (Местия, Бахмаро) 15-16 апреля местами ожидается снег, местами дождь. Температура воздуха днем составит +13...+18 градусов. В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) ожидаются кратковременные дожди и местами грозы. Температура воздуха днем составит +22...+24 градуса. В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха днем составит +23...+25 градусов. В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) местами ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха днем составит +18...+23 градуса. В высокогорных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) местами ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха днем составит +12...+17 градусов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23754/52/237545204_111:0:1891:1335_1920x0_80_0_0_e174627967fd92a7679252533b32e8c2.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни – точный прогноз синоптиков
В Тбилиси ожидаются кратковременные осадки, температура воздуха днем поднимется до +22...+24 градусов
ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Кратковременные дожди и грозы ожидаются на большей части территории Грузии с 23 по 25 апреля, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды.
В Тбилиси ожидаются кратковременные осадки, температура воздуха днем поднимется до +22...+24 градусов.
В Прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) ожидаются осадки. Температура в дневные часы составит +18...+20 градусов.
В равнинных районах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети) также ожидаются дожди. Температура составит +20...+ 22.
В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура , Сачхере, Хуло, перевал Рикоти) ожидаются дожди. Температура воздуха +18...+ 23 градуса.
В высокогорных районах Западной Грузии (Местия, Бахмаро) 15-16 апреля местами ожидается снег, местами дождь. Температура воздуха днем составит +13...+18 градусов.
В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) ожидаются кратковременные дожди и местами грозы. Температура воздуха днем составит +22...+24 градуса.
В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха днем составит +23...+25 градусов.
В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) местами ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха днем составит +18...+23 градуса.
В высокогорных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) местами ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха днем составит +12...+17 градусов.