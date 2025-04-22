https://sputnik-georgia.ru/20250422/kakoy-budet-pogoda-v-gruzii-v-blizhayshie-dni--tochnyy-prognoz-sinoptikov-293005832.html

Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни – точный прогноз синоптиков

Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни – точный прогноз синоптиков

Sputnik Грузия

В Тбилиси ожидаются кратковременные осадки, температура воздуха днем поднимется до +22...+24 градусов 22.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-22T21:58+0400

2025-04-22T21:58+0400

2025-04-22T21:58+0400

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ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Кратковременные дожди и грозы ожидаются на большей части территории Грузии с 23 по 25 апреля, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. В Тбилиси ожидаются кратковременные осадки, температура воздуха днем поднимется до +22...+24 градусов. В Прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) ожидаются осадки. Температура в дневные часы составит +18...+20 градусов. В равнинных районах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети) также ожидаются дожди. Температура составит +20...+ 22. В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура , Сачхере, Хуло, перевал Рикоти) ожидаются дожди. Температура воздуха +18...+ 23 градуса. В высокогорных районах Западной Грузии (Местия, Бахмаро) 15-16 апреля местами ожидается снег, местами дождь. Температура воздуха днем составит +13...+18 градусов. В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) ожидаются кратковременные дожди и местами грозы. Температура воздуха днем составит +22...+24 градуса. В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха днем составит +23...+25 градусов. В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) местами ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха днем составит +18...+23 градуса. В высокогорных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) местами ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха днем составит +12...+17 градусов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии