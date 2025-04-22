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Количество задержанных за наркопреступления в Грузии за месяц приблизилось к 70

Количество задержанных за наркопреступления в Грузии за месяц приблизилось к 70

Sputnik Грузия

Задержанным за наркопреступления грозит до 15 лет лишения свободы 22.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-22T20:41+0400

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ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Полиция в Грузии в период с 17 марта по 22 апреля задержали 69 человек в рамках борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Среди задержанных, кроме граждан Грузии, также были граждане Азербайджана, Ирана, Турции, России, Румынии, Украины, Казахстана, Малайзии и Беларуси.Основная часть из задержанных обвиняется в продаже наркотиков. Последнее задержание было осуществлено в регионе Кахети, где арестованы два человека, у которых обнаружили героин и марихуану. Полиция для подтверждения обвинения осуществила несколько контрольных закупок наркотиков. Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы за незаконное приобретение, хранение, сбыт наркотиков и попытку сбыта. Активные аресты за преступления, связанные с наркотиками, начались после того, как в парламент Грузии поступили поправки в восемь законов, направленные на ужесточение наркополитики в стране и изменение сроков уголовного и административного наказания. Согласно принятым поправкам, торговля наркотиками попадет в список преступлений, находящихся под особым контролем государства, наряду с организованной преступностью, рэкетом и "воровским миром". А имущество наркоторговцев и их родственников, добытое преступным путем, будет изыматься в пользу государства. Кроме того, ужесточаются сроки наказания за сбыт и продажу наркотиков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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