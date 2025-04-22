https://sputnik-georgia.ru/20250422/konservatory-dlya-gruzii---publichnyy-reestr-zaregistriroval-novuyu-partiyu-293004350.html

"Консерваторы для Грузии" – публичный реестр зарегистрировал новую партию

"Консерваторы для Грузии" – публичный реестр зарегистрировал новую партию

Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Гражданское политическое объединение "Консерваторы для Грузии" официально зарегистрировано в публичном реестре как партия, сообщил... 22.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-22T18:23+0400

2025-04-22T18:23+0400

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ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Гражданское политическое объединение "Консерваторы для Грузии" официально зарегистрировано в публичном реестре как партия, сообщил один из лидеров, сооснователь движения "Альт-инфо" Константин Моргошия. Регистрация партии "Консервативное движение/Альт-Инфо", выступающей за налаживание отношений с Россией, была аннулирована в начале апреля 2024 года незадолго до парламентских выборов. Позже "Альт-Инфо" все-таки приняли участие в выборах, воспользовавшись партийным списком партии "Альянс патриотов Грузии". По его словам, консерваторам аннулировали две партии, а при попытках зарегистрировать новую трижды находили неточности. Политик пообещал сторонникам довести начатое дело до конца. Партию "Консервативное движение" 20 ноября 2021 года создали основатели платформы "Альт-инфо", известные своими консервативными взглядами. Они и их сторонники принимали активное участие в массовых беспорядках 5 июля 2021 года в Тбилиси. Акция, первоначально направленная против ЛГБТ*-сообщества, вскоре переросла в массовые нападения на журналистов и обычных граждан.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, альянс патриотов грузии, консервативное движение, политика