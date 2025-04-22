https://sputnik-georgia.ru/20250422/mamardashvili--odin-iz-naibolee-perspektivnykh-molodykh-vratarey-evropy-292991510.html

Мамардашвили – один из наиболее перспективных молодых вратарей Европы

Мамардашвили – один из наиболее перспективных молодых вратарей Европы

Sputnik Грузия

В топ-3 наиболее перспективных молодых голкиперов также вошли Гевин Базуну, "Саутгемптон", и Барт Вербрюгген, "Брайтон" 22.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-22T15:56+0400

2025-04-22T15:56+0400

2025-04-22T15:56+0400

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ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Грузинский вратарь испанской "Валенсии" Георгий Мамардашвили занял второе место в списке наиболее перспективных молодых голкиперов пяти ведущих футбольных лиг Европы, данные представило сербское издание Nogomania. "Его выдающая игра на Евро-2024 помогла Грузии пройти в 1/8 финала и укрепила его репутацию как одного из самых перспективных вратарей", – пишет издание. Топ-10 лучших молодых вратарей Европы: 1. Гевин Базуну – Ирландия, 23 года, "Саутгемптон", 2. Георгий Мамардашили – Грузия, 24 года, "Валенсия", 3. Барт Вербрюгген – Нидерланды, 22 года, "Брайтон", 4. Мартен Вандервордт – Бельгия, 23 года, "Лейпциг", 5. Люка Шевалье – Франция, 23 года, "Лиль", 6. Йонас Урбиг – Германия, 21 год, "Байерн", 7. Хоан Гарсия – Испания, 24 года, "Эспаньоль", 8. Дзион Судзуки – Япония, 22 года, "Парма", 9. Гийом Рест – Франция, 20 лет, "Тулуза", 10. Антонин Кински – Чехия, 22 года, "Тоттенхэм". В августе 2024 года Мамардашвили подписал контракт с английским "Ливерпулем". В текущем сезоне грузинский вратарь остался в своем нынешнем клубе на правах аренды и перейдет в "Ливерпуль" летом 2025 года. В поле зрения ведущих клубов Европы Мамардашвили попал после дебютного для сборной Грузии Евро-2024 в Германии. Вратарь грузинской команды записал на свой счет 29 сейвов, был признан лучшим игроком матча против Чехии и попал в символическую сборную континентального первенства по версии ведущих спортивных изданий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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