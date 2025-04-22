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Отец с двумя сыновьями утонул в озере на востоке Грузии – СМИ

Отец с двумя сыновьями утонул в озере на востоке Грузии – СМИ

Sputnik Грузия

Мужчину и его сыновей искали два дня 22.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-22T10:54+0400

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ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Тела трех человек – отца и двух несовершеннолетних сыновей, были найдены в озере Поландаанткари Гурджаанского района (регион Квемо Картли), сообщил телеканал "Рустави 2". Погибшие были жителями села Квемо Ходашени Телавского муниципалитета (регион Кахети). По словам односельчан, они искали мужчину и его сыновей два дня. Тела погибших обнаружили сотрудники правоохранительных органов. По имеющейся информации, отец, вероятно, отправился с детьми на рыбалку. МВД начало расследование инцидента по статье "Доведение до самоубийства".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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