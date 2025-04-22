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Отец с двумя сыновьями утонул в озере на востоке Грузии – СМИ
Отец с двумя сыновьями утонул в озере на востоке Грузии – СМИ
Sputnik Грузия
Мужчину и его сыновей искали два дня 22.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-22T10:54+0400
2025-04-22T10:54+0400
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ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Тела трех человек – отца и двух несовершеннолетних сыновей, были найдены в озере Поландаанткари Гурджаанского района (регион Квемо Картли), сообщил телеканал "Рустави 2". Погибшие были жителями села Квемо Ходашени Телавского муниципалитета (регион Кахети). По словам односельчан, они искали мужчину и его сыновей два дня. Тела погибших обнаружили сотрудники правоохранительных органов. По имеющейся информации, отец, вероятно, отправился с детьми на рыбалку. МВД начало расследование инцидента по статье "Доведение до самоубийства".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, происшествия, тбилиси, гурджаанский район, квемо картли
новости, грузия, происшествия, тбилиси, гурджаанский район, квемо картли
Отец с двумя сыновьями утонул в озере на востоке Грузии – СМИ
10:54 22.04.2025 (обновлено: 11:11 22.04.2025)
Мужчину и его сыновей искали два дня
ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Тела трех человек – отца и двух несовершеннолетних сыновей, были найдены в озере Поландаанткари Гурджаанского района (регион Квемо Картли), сообщил телеканал "Рустави 2".
Погибшие были жителями села Квемо Ходашени Телавского муниципалитета (регион Кахети).
По словам односельчан, они искали мужчину и его сыновей два дня. Тела погибших обнаружили сотрудники правоохранительных органов.
По имеющейся информации, отец, вероятно, отправился с детьми на рыбалку.
МВД начало расследование инцидента по статье "Доведение до самоубийства".