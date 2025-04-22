https://sputnik-georgia.ru/20250422/putin-vyrazil-soboleznovaniya-v-svyazi-s-konchinoy-skulptora-tsereteli-292998887.html

Путин выразил соболезнования в связи с кончиной скульптора Церетели

Путин выразил соболезнования в связи с кончиной скульптора Церетели

Sputnik Грузия

Зураб Церетели посвятил себя подвижническому служению искусству, говорится в телеграмме президента РФ 22.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-22T16:26+0400

2025-04-22T16:26+0400

2025-04-22T16:40+0400

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ТБИЛИСИ, 22 апр – Sputnik. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной скульптора Зураба Церетели, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Художник ушел из жизни в возрасте 91 года в ночь на вторник. Причиной смерти стала остановка сердца. Прощание планируется в среду в храме Христа Спасителя в Москве, однако семья ждет решения Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла.Президент отметил, что светлая память о Церетели навсегда сохранится в сердцах близких, друзей, учеников, всех почитателей его щедрого, самобытного дарования.Зураб Церетели родился в грузинской семье в Тбилиси 4 января 1934 года. Основатель Московского музея современного искусств (1995), МВК РАХ Галереи искусств Зураба Церетели (2000) и Музея современного искусства в Тбилиси (Грузия, 2012).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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россия, новости, в мире, тбилиси, зураб церетели, владимир путин, московский музей современного искусства