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Путин выразил соболезнования в связи с кончиной скульптора Церетели
Путин выразил соболезнования в связи с кончиной скульптора Церетели
Sputnik Грузия
Зураб Церетели посвятил себя подвижническому служению искусству, говорится в телеграмме президента РФ 22.04.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 22 апр – Sputnik. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной скульптора Зураба Церетели, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Художник ушел из жизни в возрасте 91 года в ночь на вторник. Причиной смерти стала остановка сердца. Прощание планируется в среду в храме Христа Спасителя в Москве, однако семья ждет решения Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла.Президент отметил, что светлая память о Церетели навсегда сохранится в сердцах близких, друзей, учеников, всех почитателей его щедрого, самобытного дарования.Зураб Церетели родился в грузинской семье в Тбилиси 4 января 1934 года. Основатель Московского музея современного искусств (1995), МВК РАХ Галереи искусств Зураба Церетели (2000) и Музея современного искусства в Тбилиси (Грузия, 2012).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, новости, в мире, тбилиси, зураб церетели, владимир путин, московский музей современного искусства
россия, новости, в мире, тбилиси, зураб церетели, владимир путин, московский музей современного искусства
Путин выразил соболезнования в связи с кончиной скульптора Церетели
16:26 22.04.2025 (обновлено: 16:40 22.04.2025)
Зураб Церетели посвятил себя подвижническому служению искусству, говорится в телеграмме президента РФ
ТБИЛИСИ, 22 апр – Sputnik. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной скульптора Зураба Церетели, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Художник ушел из жизни в возрасте 91 года в ночь на вторник. Причиной смерти стала остановка сердца. Прощание планируется в среду в храме Христа Спасителя в Москве, однако семья ждет решения Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла.
"Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с кончиной Зураба Константиновича Церетели. Ушел из жизни талантливый художник, скульптор, выдающийся представитель многонациональной отечественной культуры. Зураб Церетели посвятил себя подвижническому служению искусству, был открыт для добрых, благородных дел и начинаний", – говорится в сообщении.
Президент отметил, что светлая память о Церетели навсегда сохранится в сердцах близких, друзей, учеников, всех почитателей его щедрого, самобытного дарования.
Зураб Церетели родился в грузинской семье в Тбилиси 4 января 1934 года. Основатель Московского музея современного искусств (1995), МВК РАХ Галереи искусств Зураба Церетели (2000) и Музея современного искусства в Тбилиси (Грузия, 2012).