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Россия продолжает контакты с США по различным каналам - Песков
Россия продолжает контакты с США по различным каналам - Песков
Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Россия продолжает контакты с США по различным каналам, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 22.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-22T15:40+0400
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ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Россия продолжает контакты с США по различным каналам, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы продолжаем наши контакты с американцами по различным каналам", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину. Видео было опубликовано в Telegram-канале журналиста.Ранее глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин говорил о том, что диалог между Москвой и Вашингтоном ведется на разных уровнях.Глава СВР отметил, что сам факт этого диалога является положительным моментом в отношениях двух стран, что является резким контрастом по сравнению с действиями администрации предыдущего президента США.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, в мире, сша, дмитрий песков, москва
Россия продолжает контакты с США по различным каналам - Песков
ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Россия продолжает контакты с США по различным каналам, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы продолжаем наши контакты с американцами по различным каналам", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину. Видео было опубликовано в Telegram-канале журналиста.
Ранее глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин говорил о том, что диалог между Москвой и Вашингтоном ведется на разных уровнях.
"Идет довольно интенсивный диалог между представителями России и Соединенных Штатов Америки. Причем диалог на разных уровнях", – сказал он.
Глава СВР отметил, что сам факт этого диалога является положительным моментом в отношениях двух стран, что является резким контрастом по сравнению с действиями администрации предыдущего президента США.