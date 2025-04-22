https://sputnik-georgia.ru/20250422/rossiya-prodolzhaet-kontakty-s-ssha-po-razlichnym-kanalam---peskov-292998124.html

Россия продолжает контакты с США по различным каналам - Песков

Россия продолжает контакты с США по различным каналам - Песков

Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Россия продолжает контакты с США по различным каналам, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 22.04.2025, Sputnik Грузия

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россия

в мире

сша

дмитрий песков

москва

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ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Россия продолжает контакты с США по различным каналам, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы продолжаем наши контакты с американцами по различным каналам", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину. Видео было опубликовано в Telegram-канале журналиста.Ранее глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин говорил о том, что диалог между Москвой и Вашингтоном ведется на разных уровнях.Глава СВР отметил, что сам факт этого диалога является положительным моментом в отношениях двух стран, что является резким контрастом по сравнению с действиями администрации предыдущего президента США.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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