https://sputnik-georgia.ru/20250422/rossiyskiy-istorik-rasskazal-o-vazhnosti-mezhdunarodnoy-konferentsii-posvyaschennoy-vov-292995450.html

Российский историк рассказал о важности международной конференции, посвященной ВОВ

Российский историк рассказал о важности международной конференции, посвященной ВОВ

Sputnik Грузия

В конференции участвуют 40 ученых, приехавших из других стран 22.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-22T14:00+0400

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2025-04-22T14:15+0400

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ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Десятки ученых из стран СНГ, Европы и Азии прибыли в Москву, чтобы принять участие в международной конференции, посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, рассказал российский историк Александр Чубарьян корреспонденту Sputnik. В Москве стартовала международная научная конференция "80-летие Победы в Великой Отечественной войне и Второй мировой войне". Кроме представителей стран СНГ, в конференции участвуют ученые из Индонезии, Малайзии, Ирана, Англии, Франции, Ирландии, Канады, Сербии, Болгарии. По словам историка, молодежь во многих странах нуждается в информировании о событиях Великой Отечественной войны. Специально к 80-летию со дня Великой Победы будет выпущена совместная книга о вкладе каждого из народов. По данным государственной службы Грузии по делам ветеранов, Грузия дала фронту 700 тысяч бойцов, из которых домой вернулось лишь 300 тысяч. Десятки тысяч жителей Грузии были награждены правительственными наградами, 167 из них стали Героями Советского Союза. Самый известный среди них – младший сержант Мелитон Кантария (1921-1993 гг.), который водрузил Знамя Победы над Рейхстагом вместе с сержантом Михаилом Егоровым в мае 1945 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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