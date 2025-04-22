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Российский историк рассказал о важности международной конференции, посвященной ВОВ
Российский историк рассказал о важности международной конференции, посвященной ВОВ
Sputnik Грузия
В конференции участвуют 40 ученых, приехавших из других стран 22.04.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Десятки ученых из стран СНГ, Европы и Азии прибыли в Москву, чтобы принять участие в международной конференции, посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, рассказал российский историк Александр Чубарьян корреспонденту Sputnik. В Москве стартовала международная научная конференция "80-летие Победы в Великой Отечественной войне и Второй мировой войне". Кроме представителей стран СНГ, в конференции участвуют ученые из Индонезии, Малайзии, Ирана, Англии, Франции, Ирландии, Канады, Сербии, Болгарии. По словам историка, молодежь во многих странах нуждается в информировании о событиях Великой Отечественной войны. Специально к 80-летию со дня Великой Победы будет выпущена совместная книга о вкладе каждого из народов. По данным государственной службы Грузии по делам ветеранов, Грузия дала фронту 700 тысяч бойцов, из которых домой вернулось лишь 300 тысяч. Десятки тысяч жителей Грузии были награждены правительственными наградами, 167 из них стали Героями Советского Союза. Самый известный среди них – младший сержант Мелитон Кантария (1921-1993 гг.), который водрузил Знамя Победы над Рейхстагом вместе с сержантом Михаилом Егоровым в мае 1945 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, в мире, новости, москва
Российский историк рассказал о важности международной конференции, посвященной ВОВ
14:00 22.04.2025 (обновлено: 14:15 22.04.2025)
В конференции участвуют 40 ученых, приехавших из других стран
ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Десятки ученых из стран СНГ, Европы и Азии прибыли в Москву, чтобы принять участие в международной конференции, посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, рассказал российский историк Александр Чубарьян корреспонденту Sputnik.
В Москве стартовала международная научная конференция "80-летие Победы в Великой Отечественной войне и Второй мировой войне". Кроме представителей стран СНГ, в конференции участвуют ученые из Индонезии, Малайзии, Ирана, Англии, Франции, Ирландии, Канады, Сербии, Болгарии.
"Это свидетельство того, что память о минувшей войне, она как-то консолидирует ученых, историков разных стран. Поэтому я очень надеюсь, что мы сможем представить здесь и новые документы, новые материалы. Может быть, и какие-то уточняющие интерпретации. А самое главное, послушаем, что по этому поводу думают наши коллеги за рубежом", – рассказал Чубарьян.
По словам историка, молодежь во многих странах нуждается в информировании о событиях Великой Отечественной войны.
"Я знаю точно, в некоторых государствах Центральной Азии молодое поколение нуждается в том, чтобы их побольше информировали об этом. Это совершенно точно. Я получил письма из Узбекистана, Казахстана. Наши коллеги жалуются, что молодое поколение мало знает. И это уже не вина молодого поколения. Об этом мало пишут в учебниках, которые там издаются", – подчеркнул Чубарьян.
Специально к 80-летию со дня Великой Победы будет выпущена совместная книга о вкладе каждого из народов.
"Это первый гуманитарный совместный труд. Называется "Народы Советского Союза и Великая Победа в Великой Отечественной и Второй мировой войне". Здесь тоже все страны, включая и Грузию, которая тоже прислала свою главу", – рассказал Чубарьян.
По данным государственной службы Грузии по делам ветеранов, Грузия дала фронту 700 тысяч бойцов, из которых домой вернулось лишь 300 тысяч. Десятки тысяч жителей Грузии были награждены правительственными наградами, 167 из них стали Героями Советского Союза. Самый известный среди них – младший сержант Мелитон Кантария (1921-1993 гг.), который водрузил Знамя Победы над Рейхстагом вместе с сержантом Михаилом Егоровым в мае 1945 года.