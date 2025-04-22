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Скончался известный грузинский художник и скульптор Зураб Церетели – видео
Скончался известный грузинский художник и скульптор Зураб Церетели – видео
Sputnik Грузия
Известный во всем мире скульптор Зураб Церетели ушел из жизни. Его похоронят в Дидубийском пантеоне писателей и общественных деятелей в Тбилиси рядом с женой... 22.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-22T17:58+0400
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Художник ушел из жизни в возрасте 91 года в ночь на вторник. Причиной смерти стала остановка сердца. Жена Церетели Инесса Андроникашвили ушла из жизни в 1998 году.Творения знаменитого Зураба Церетели украшают и Москву, и его родной город Тбилиси, а также города многих стран мира. Среди самых известных работ Церетели: "Памятник Петру I" в Москве, "Арка дружбы" Грузии и России на Военно-Грузинской дороге, а также монументальный памятник "История Грузии" в Тбилиси.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, зураб церетели, культура, культура, грузинская культура, искусство, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, зураб церетели, культура, культура, грузинская культура, искусство, видео
Скончался известный грузинский художник и скульптор Зураб Церетели – видео
17:58 22.04.2025 (обновлено: 18:41 22.04.2025)
Известный во всем мире скульптор Зураб Церетели ушел из жизни. Его похоронят в Дидубийском пантеоне писателей и общественных деятелей в Тбилиси рядом с женой Инессой Андроникашвили. 24 и 25 апреля в столице Грузии состоится панихида, а похороны – в субботу, 26 апреля
Художник ушел из жизни в возрасте 91 года в ночь на вторник. Причиной смерти стала остановка сердца. Жена Церетели Инесса Андроникашвили ушла из жизни в 1998 году.
Творения знаменитого Зураба Церетели украшают и Москву, и его родной город Тбилиси, а также города многих стран мира. Среди самых известных работ Церетели: "Памятник Петру I" в Москве, "Арка дружбы" Грузии и России на Военно-Грузинской дороге, а также монументальный памятник "История Грузии" в Тбилиси.