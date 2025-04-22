https://sputnik-georgia.ru/20250422/skonchalsya-izvestnyy-gruzinskiy-khudozhnik-i-skulptor-zurab-tsereteli---video-293003807.html

Скончался известный грузинский художник и скульптор Зураб Церетели – видео

Скончался известный грузинский художник и скульптор Зураб Церетели – видео

Sputnik Грузия

Известный во всем мире скульптор Зураб Церетели ушел из жизни. Его похоронят в Дидубийском пантеоне писателей и общественных деятелей в Тбилиси рядом с женой... 22.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-22T17:58+0400

2025-04-22T17:58+0400

2025-04-22T18:41+0400

видео

видео-новости из грузии

мультимедиа

зураб церетели

культура

культура

грузинская культура

искусство

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/04/16/293003625_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_597b5d638aef72128ba5a9bee71634d1.png

Художник ушел из жизни в возрасте 91 года в ночь на вторник. Причиной смерти стала остановка сердца. Жена Церетели Инесса Андроникашвили ушла из жизни в 1998 году.Творения знаменитого Зураба Церетели украшают и Москву, и его родной город Тбилиси, а также города многих стран мира. Среди самых известных работ Церетели: "Памятник Петру I" в Москве, "Арка дружбы" Грузии и России на Военно-Грузинской дороге, а также монументальный памятник "История Грузии" в Тбилиси.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, зураб церетели, культура, культура, грузинская культура, искусство, видео