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Убийство на Пасху недалеко от границы Грузии и России – задержаны два подозреваемых
Убийство на Пасху недалеко от границы Грузии и России – задержаны два подозреваемых
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Обвиняемый во время ссоры нанес несколько ранений холодным оружием 46-летнему мужчине 22.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-22T16:58+0400
2025-04-22T16:58+0400
2025-04-22T16:58+0400
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ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Полиция задержала по горячим следам двух мужчин в рамках расследования дела об убийстве, совершенном на Пасху в Казбеги (11 км от грузино-российской границы), сообщили в пресс-службе МВД Грузии.Задержанным 27 и 33 года, оба были в прошлом судимы. Один из мужчин задержан по обвинению в убийстве, а второй – за недонесение о преступлении. Теперь им грозит до 15 лет тюремного заключения.Следствие установило, что обвиняемый 20 апреля во время ссоры нанес несколько ранений холодным оружием 46-летнему мужчине, после чего скрылся с места преступления. В результате полученных ранений мужчина скончался вскоре после госпитализации. Следствие также установило, что свидетелем преступления стал второй задержанный, который не сообщил об этом в полицию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси, казбеги
происшествия, грузия, новости, тбилиси, казбеги
Убийство на Пасху недалеко от границы Грузии и России – задержаны два подозреваемых
Обвиняемый во время ссоры нанес несколько ранений холодным оружием 46-летнему мужчине
ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Полиция задержала по горячим следам двух мужчин в рамках расследования дела об убийстве, совершенном на Пасху в Казбеги (11 км от грузино-российской границы), сообщили в пресс-службе МВД Грузии.
Задержанным 27 и 33 года, оба были в прошлом судимы. Один из мужчин задержан по обвинению в убийстве, а второй – за недонесение о преступлении. Теперь им грозит до 15 лет тюремного заключения.
Следствие установило, что обвиняемый 20 апреля во время ссоры нанес несколько ранений холодным оружием 46-летнему мужчине, после чего скрылся с места преступления.
В результате полученных ранений мужчина скончался вскоре после госпитализации.
Следствие также установило, что свидетелем преступления стал второй задержанный, который не сообщил об этом в полицию.