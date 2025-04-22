https://sputnik-georgia.ru/20250422/umer-zurab-tsereteli-292989312.html

Умер Зураб Церетели

Умер Зураб Церетели

Sputnik Грузия

Зураб Церетели умер в кругу семьи от продолжительной болезни 22.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-22T09:43+0400

2025-04-22T09:43+0400

2025-04-22T11:16+0400

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российская академия художеств

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ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Грузинский художник-монументалист, скульптор, президент Российской академии художеств умер на 92-м году жизни, сообщила искусствовед Ксения Коробейникова.Причиной его смерти в ночь на вторник стала остановка сердца, информации о времени и месте прощания пока нет.Зураб Константинович скончался в кругу семьи от продолжительной болезни, отметила Коробейникова.Зураб Церетели родился в грузинской семье в Тбилиси 4 января 1934 года. Основатель Московского музея современного искусств (1995), МВК РАХ Галереи искусств Зураба Церетели (2000) и Музея современного искусства в Тбилиси (Грузия, 2012).Его родители имели знатное происхождение: отец – Константин Георгиевич (1903-2002), известный в Грузии инженер-строитель, происходил из старинного грузинского рода Церетели, мать – Тамара Семеновна Нижарадзе (1910-1991), также представительница княжеского рода. А родной дядя по матери, Георгий Нижарадзе, был известным живописцем, в доме которого часто собирались известные грузинские художники. Это оказало существенное воздействие на формирование творческой личности Церетели.В 1958 году он окончил факультет живописи Тбилисской академии художеств и поступил на работу в Институт истории, археологии и этнографии Академии наук Грузии.Церетели является автором более 5 тысяч произведений живописи, графики, скульптуры, монументально-декоративного искусства (фрески, мозаики, панно). Как художник-монументалист он оформил ряд крупных учреждений, таких как Ленинский мемориал в Ульяновске, Новая сцена Большого театра в Москве, Дворец профсоюзов в Тбилиси, а как скульптор создал монумент "Добро побеждает зло" перед зданием ООН в Нью-Йорке, памятник Зое Космодемьянской в Рузе, монумент "Дружба навеки" в Москве. "Монумент Свободы", широко известный также как "статуя Святого Георгия" на площади Свободы в Тбилиси, также был создан Церетели. Церетели возглавлял Академию художеств с 1997 года. Удостоен таких государственных наград, как орден "За заслуги перед Отечеством" и Госпремия РФ. В начале июня 2010 года Национальное общество искусств США присудило ему золотую "Медаль Почета". Он стал первым грузинским и российским художником, удостоенным такой награды.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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россия, грузия, новости, зураб церетели, российская академия художеств