Визит генсека ОБСЕ в Грузию является важным посланием – глава МИД
13:54 22.04.2025 (обновлено: 15:51 22.04.2025)
© photo: Sputnik / Sergey Averin / Перейти в фотобанкФлаг с символикой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)
© photo: Sputnik / Sergey Averin/
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Феридун Синирлиоглу совершил свой первый визит в качестве генсека ОБСЕ в Грузию
ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Визит генерального секретарь ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу в Грузию является важным посланием и подтверждает готовность к активному сотрудничеству, заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили.
Генсек ОБСЕ находится в Грузии. Первая встреча состоялась с главой МИД, после чего стороны выступили на совместной пресс-конференции. В рамках визита также запланирована встреча Синирлиоглу с представителями законодательной и исполнительной властей Грузии.
"Ваш визит в Грузию, генеральный секретарь, является важным посланием и важным шагом. Грузия – страна-участница ОБСЕ, для которой забота о европейской безопасности и сотрудничестве наиболее релевантна и важна", – заявила Бочоришвили.
Глава МИД Грузии поблагодарила Синирлиоглу за его визит в Грузию, который является его первым зарубежным визитом в качестве генсека ОБСЕ.
"Мы встречались несколько раз в этом году, что еще раз подтверждает важность ОБСЕ для Грузии, а также готовность генерального секретаря к активному сотрудничеству, за что я хотела бы еще раз поблагодарить его", – заявила Бочоришвили.
Власти Грузии твердо верят, что спустя 50 лет с основания ОБСЕ у этой организации должна быть возможность работать на благо европейской безопасности, отметила глава МИД Грузии.
"Для этого государства-участники ОБСЕ должны оставаться верными международному праву и принципам, на которых основана эта организация", – отметила Бочоришвили.
По словам главы внешнеполитического ведомства, на встрече стороны обсудили ситуацию в регионе и вызовы, стоящие перед Грузией. Как отметила глава МИД, дискуссии по вопросу Грузии должны продолжаться в рамках ОБСЕ и должно быть сделано все возможное для мирного урегулирования конфликта.
"Грузия хочет мира и стабильности в регионе. Соответственно, я еще раз подчеркиваю стойкость мирной политики правительства Грузии", – отметила Бочоришвили.
В этом контексте глава МИД отметила важность первой встречи, которая прошла 17 апреля в Тбилиси на уровне заместителей министров глав МИД Грузии, Армении и Азербайджана, и выразила надежду, что в таком формате стороны смогут сотрудничать для благополучия региона.
Грузия неоднократно заявляла, что готова предоставить свою площадку для переговоров соседям по региону. Страна является стратегическим партнером обеих стран.
В конце 2021 года на то время премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступил с "Инициативой мирного соседства" и предложил Азербайджану и Армении создание региональной платформы неформального диалога между сторонами. В июле 2022 года прошла первая встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Тбилиси.
Уже в октябре 2023 года, после событий в Карабахе, премьер Азербайджана Али Асадов и премьер Армении Никол Пашинян впервые встретились лицом к лицу в Грузии.
МИД Армении 13 марта 2025 года подтвердил завершение переговоров по мирному договору с Баку, отметив, что документ готов к подписанию. МИД Азербайджана также сообщил, что переговоры по тексту проекта соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией завершены.