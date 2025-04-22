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Визит генсека ОБСЕ в Грузию является важным посланием – глава МИД

Визит генсека ОБСЕ в Грузию является важным посланием – глава МИД

Sputnik Грузия

Феридун Синирлиоглу совершил свой первый визит в качестве генсека ОБСЕ в Грузию 22.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-22T13:54+0400

2025-04-22T13:54+0400

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ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Визит генерального секретарь ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу в Грузию является важным посланием и подтверждает готовность к активному сотрудничеству, заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили. Генсек ОБСЕ находится в Грузии. Первая встреча состоялась с главой МИД, после чего стороны выступили на совместной пресс-конференции. В рамках визита также запланирована встреча Синирлиоглу с представителями законодательной и исполнительной властей Грузии. Глава МИД Грузии поблагодарила Синирлиоглу за его визит в Грузию, который является его первым зарубежным визитом в качестве генсека ОБСЕ. Власти Грузии твердо верят, что спустя 50 лет с основания ОБСЕ у этой организации должна быть возможность работать на благо европейской безопасности, отметила глава МИД Грузии. По словам главы внешнеполитического ведомства, на встрече стороны обсудили ситуацию в регионе и вызовы, стоящие перед Грузией. Как отметила глава МИД, дискуссии по вопросу Грузии должны продолжаться в рамках ОБСЕ и должно быть сделано все возможное для мирного урегулирования конфликта. В этом контексте глава МИД отметила важность первой встречи, которая прошла 17 апреля в Тбилиси на уровне заместителей министров глав МИД Грузии, Армении и Азербайджана, и выразила надежду, что в таком формате стороны смогут сотрудничать для благополучия региона. Грузия неоднократно заявляла, что готова предоставить свою площадку для переговоров соседям по региону. Страна является стратегическим партнером обеих стран. В конце 2021 года на то время премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступил с "Инициативой мирного соседства" и предложил Азербайджану и Армении создание региональной платформы неформального диалога между сторонами. В июле 2022 года прошла первая встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Тбилиси. Уже в октябре 2023 года, после событий в Карабахе, премьер Азербайджана Али Асадов и премьер Армении Никол Пашинян впервые встретились лицом к лицу в Грузии. МИД Армении 13 марта 2025 года подтвердил завершение переговоров по мирному договору с Баку, отметив, что документ готов к подписанию. МИД Азербайджана также сообщил, что переговоры по тексту проекта соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией завершены.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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