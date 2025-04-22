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Выдана первая авторизация в сфере железнодорожного транспорта Грузии

Выдана первая авторизация в сфере железнодорожного транспорта Грузии

Sputnik Грузия

Для получения авторизации безопасности владельцы подъездных путей должны обратиться в Железнодорожное агентство до 1 мая 22.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-22T18:58+0400

2025-04-22T18:58+0400

2025-04-22T18:58+0400

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ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Компания "Тбилиси Драй Порт" стала первой компанией, получившей авторизацию по безопасности для управления и эксплуатации инфраструктуры от Агентства железнодорожного транспорта. Компания начнет операции в железнодорожном секторе с подъездными путями с мая. Согласно правилам железнодорожной безопасности, утвержденным постановлением правительства Грузии, с 1 января 2025 года владельцы подъездных путей должны иметь авторизацию безопасности для управления и эксплуатации железнодорожной инфраструктуры. По его словам, предоставление авторизации безопасности будет способствовать повышению уровня железнодорожной безопасности, а также обеспечит выполнение требований Соглашения об ассоциации с Европейским союзом в сфере железнодорожного транспорта. Для получения авторизации безопасности владельцы подъездных путей должны обратиться в Железнодорожное агентство до 1 мая с заявлением установленной формы и сопроводительной документацией. Для субъектов, уже действующих в железнодорожной системе, установлен переходный период. Подача заявления обязательна до 1 мая, однако до принятия решения агентством они могут непрерывно продолжать свою деятельность. Обязательным условием для предоставления авторизации безопасности владельцу подъездного пути является то, что к представленному заявлению, наряду с другими требуемыми документами, должна быть приложена система управления безопасностью, разработанная владельцем подъездного пути в соответствии с требованиями железнодорожной безопасности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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