https://sputnik-georgia.ru/20250422/zuraba-tsereteli-pokhoronyat-v-tbilisi-292992059.html

Зураба Церетели похоронят в Тбилиси

Зураба Церетели похоронят в Тбилиси

Sputnik Грузия

Зураб Церетели умер на 92-м году жизни в ночь на 22 апреля 22.04.2025, Sputnik Грузия

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тбилиси

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ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Скульптора-монументалиста Зураба Церетели похоронят в Дидубийском пантеоне в Тбилиси рядом с женой Инессой Андроникашвили, сообщил РИА Новости его внук и вице-президент Российской Академии художеств Василий Церетели. Художник ушел из жизни в возрасте 91 года в ночь на вторник. Причиной смерти стала остановка сердца. Прощание планируется в среду в храме Христа Спасителя в Москве, однако семья ждет решения Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла.Жена Церетели Инесса Андроникашвили ушла из жизни в 1998 году. Зураб Церетели родился в грузинской семье в Тбилиси 4 января 1934 года. Основатель Московского музея современного искусств (1995), МВК РАХ Галереи искусств Зураба Церетели (2000) и Музея современного искусства в Тбилиси (Грузия, 2012).Его родители имели знатное происхождение: отец – Константин Георгиевич (1903-2002), известный в Грузии инженер-строитель, происходил из старинного грузинского рода Церетели, мать – Тамара Семеновна Нижарадзе (1910-1991), также представительница княжеского рода. А родной дядя по матери, Георгий Нижарадзе, был известным живописцем, в доме которого часто собирались известные грузинские художники. Это оказало существенное воздействие на формирование творческой личности Церетели.В 1958 году он окончил факультет живописи Тбилисской академии художеств и поступил на работу в Институт истории, археологии и этнографии Академии наук Грузии.Церетели является автором более 5 тысяч произведений живописи, графики, скульптуры, монументально-декоративного искусства (фрески, мозаики, панно).Как художник-монументалист он оформил ряд крупных учреждений, таких как Ленинский мемориал в Ульяновске, Новая сцена Большого театра в Москве, Дворец профсоюзов в Тбилиси, а как скульптор создал монумент "Добро побеждает зло" перед зданием ООН в Нью-Йорке, памятник Зое Космодемьянской в Рузе, монумент "Дружба навеки" в Москве."Монумент Свободы", широко известный также как "статуя Святого Георгия" на площади Свободы в Тбилиси, также был создан Церетели.Церетели возглавлял Академию художеств с 1997 года. Удостоен таких государственных наград, как орден "За заслуги перед Отечеством" и Госпремия РФ. В начале июня 2010 года Национальное общество искусств США присудило ему золотую "Медаль Почета". Он стал первым грузинским и российским художником, удостоенным такой награды.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, культура, новости, зураб церетели, российская академия художеств, дидубийский пантеон, тбилиси