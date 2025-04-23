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Борьба за авторынок Грузии: технологии и цены против недоверия – видео

Борьба за авторынок Грузии: технологии и цены против недоверия – видео

Sputnik Грузия

Все чаще на улицах Тбилиси можно встретить китайские автомобили, хотя еще несколько лет назад казалось невозможным, что жители страны начнут массово... 23.04.2025, Sputnik Грузия

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Слишком велико было раньше недоверие и расхожее мнение среди людей о ненадежности таких автомобилей.Сегодня Китай начал активно продвигать свои машины на грузинском авторынке. В основном это гибриды и новые модели электроавтомобилей. И хотя пока рано говорить о массовом переходе жителей Грузии на китайские авто, интерес к таким машинам растет каждый день.

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