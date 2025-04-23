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Борьба за авторынок Грузии: технологии и цены против недоверия – видео
Борьба за авторынок Грузии: технологии и цены против недоверия – видео
Sputnik Грузия
Все чаще на улицах Тбилиси можно встретить китайские автомобили, хотя еще несколько лет назад казалось невозможным, что жители страны начнут массово... 23.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-23T22:17+0400
2025-04-23T22:17+0400
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Слишком велико было раньше недоверие и расхожее мнение среди людей о ненадежности таких автомобилей.Сегодня Китай начал активно продвигать свои машины на грузинском авторынке. В основном это гибриды и новые модели электроавтомобилей. И хотя пока рано говорить о массовом переходе жителей Грузии на китайские авто, интерес к таким машинам растет каждый день.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, автомобили, транспорт в грузии, транспорт, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, автомобили, транспорт в грузии, транспорт, видео
Борьба за авторынок Грузии: технологии и цены против недоверия – видео
22:17 23.04.2025 (обновлено: 22:47 23.04.2025)
Все чаще на улицах Тбилиси можно встретить китайские автомобили, хотя еще несколько лет назад казалось невозможным, что жители страны начнут массово пересаживаться на авто производства Поднебесной.
Слишком велико было раньше недоверие и расхожее мнение среди людей о ненадежности таких автомобилей.
Сегодня Китай начал активно продвигать свои машины на грузинском авторынке. В основном это гибриды и новые модели электроавтомобилей.
И хотя пока рано говорить о массовом переходе жителей Грузии на китайские авто, интерес к таким машинам растет каждый день.