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Илия II выразил соболезнования в связи с кончиной Папы Римского Франциска

Илия II выразил соболезнования в связи с кончиной Папы Римского Франциска

Sputnik Грузия

Глава ГПЦ вспомнил об особом отношении Папы Римского Франциска к Грузии 23.04.2025, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II выразил соболезнования в связи с кончиной Папы Римского Франциска, отметив, что молится за его бессмертную душу. Папа Римский Франциск - в миру Хорхе Марио Бергольо - умер 21 апреля в возрасте 88 лет в своей резиденции в Ватикане. Накануне понтифика вывезли на балкон базилики Святого Петра в инвалидном кресле. Он помахал рукой с балкона собравшимся внизу верующим и поздравил их с Пасхой. Католикос-Патриарх направил письмо на имя его Высокопреосвященства кардинала Джованни Баттисте Ре, дуайену Коллегии кардиналов. Илия II выразил благодарность Папе Франциску, поскольку в Риме, в переданной грузинскому приходу церкви, с 2014 года совершаются богослужения на грузинском языке. Он также вспомнил о визите Папы Франциска в Грузию и о его любви к грузинским песнопениям. "После официального визита в Грузию он в знак особого уважения к нашей стране и Церкви пригласил тбилисский хор собора Святой Троицы в Сикстинскую капеллу и представил миру самобытную грузинскую культуру, полифоническое пение и народное пение", - говорится в письме. Глава Римско-Католической церкви Папа Франциск прибыл с трехдневным визитом в Тбилиси в сентябре 2016 года. В аэропорту понтифика встречал Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II. Аргентинец стал папой римским 13 марта 2013 года, после отречения Бенедикта XVI. Он был первым представителем Нового Света, избранным на Святой престол.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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