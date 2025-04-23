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Илия II выразил соболезнования в связи с кончиной Папы Римского Франциска
Илия II выразил соболезнования в связи с кончиной Папы Римского Франциска
Sputnik Грузия
Глава ГПЦ вспомнил об особом отношении Папы Римского Франциска к Грузии 23.04.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II выразил соболезнования в связи с кончиной Папы Римского Франциска, отметив, что молится за его бессмертную душу. Папа Римский Франциск - в миру Хорхе Марио Бергольо - умер 21 апреля в возрасте 88 лет в своей резиденции в Ватикане. Накануне понтифика вывезли на балкон базилики Святого Петра в инвалидном кресле. Он помахал рукой с балкона собравшимся внизу верующим и поздравил их с Пасхой. Католикос-Патриарх направил письмо на имя его Высокопреосвященства кардинала Джованни Баттисте Ре, дуайену Коллегии кардиналов. Илия II выразил благодарность Папе Франциску, поскольку в Риме, в переданной грузинскому приходу церкви, с 2014 года совершаются богослужения на грузинском языке. Он также вспомнил о визите Папы Франциска в Грузию и о его любви к грузинским песнопениям. "После официального визита в Грузию он в знак особого уважения к нашей стране и Церкви пригласил тбилисский хор собора Святой Троицы в Сикстинскую капеллу и представил миру самобытную грузинскую культуру, полифоническое пение и народное пение", - говорится в письме. Глава Римско-Католической церкви Папа Франциск прибыл с трехдневным визитом в Тбилиси в сентябре 2016 года. В аэропорту понтифика встречал Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II. Аргентинец стал папой римским 13 марта 2013 года, после отречения Бенедикта XVI. Он был первым представителем Нового Света, избранным на Святой престол.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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религия , новости, грузия, папа римский франциск, тбилиси
Илия II выразил соболезнования в связи с кончиной Папы Римского Франциска
11:21 23.04.2025 (обновлено: 12:10 23.04.2025)
Глава ГПЦ вспомнил об особом отношении Папы Римского Франциска к Грузии
ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II выразил соболезнования в связи с кончиной Папы Римского Франциска, отметив, что молится за его бессмертную душу.
Папа Римский Франциск - в миру Хорхе Марио Бергольо - умер 21 апреля в возрасте 88 лет в своей резиденции в Ватикане. Накануне понтифика вывезли на балкон базилики Святого Петра в инвалидном кресле. Он помахал рукой с балкона собравшимся внизу верующим и поздравил их с Пасхой.
"Все признают, что Его Святейшество Папа Франциск был многогранной личностью, отличавшейся смирением, огромной поддержкой социальных проектов и активной поддержкой мира во всем мире... Выражаем ему наше глубочайшее уважение и молимся за его бессмертную душу", - говорится в письме.
Католикос-Патриарх направил письмо на имя его Высокопреосвященства кардинала Джованни Баттисте Ре, дуайену Коллегии кардиналов.
"Пожалуйста, примите наши искренние соболезнования, передающие нашу скорбь и сочувствие иерархам, духовенству и пастве вашей Церкви, всем тем, кому дорога его память", - отмечено в письме.
Илия II выразил благодарность Папе Франциску, поскольку в Риме, в переданной грузинскому приходу церкви, с 2014 года совершаются богослужения на грузинском языке.
Он также вспомнил о визите Папы Франциска в Грузию и о его любви к грузинским песнопениям.
"После официального визита в Грузию он в знак особого уважения к нашей стране и Церкви пригласил тбилисский хор собора Святой Троицы в Сикстинскую капеллу и представил миру самобытную грузинскую культуру, полифоническое пение и народное пение", - говорится в письме.
Глава Римско-Католической церкви Папа Франциск прибыл с трехдневным визитом в Тбилиси в сентябре 2016 года. В аэропорту понтифика встречал Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II.
Аргентинец стал папой римским 13 марта 2013 года, после отречения Бенедикта XVI. Он был первым представителем Нового Света, избранным на Святой престол.