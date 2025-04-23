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Муж и жена погибли в ДТП у ворот собственного дома в селе на востоке Грузии

Муж и жена погибли в ДТП у ворот собственного дома в селе на востоке Грузии

Sputnik Грузия

Автомобиль, движущийся на высокой скорости, врезался в сидящих у ворот супругов поздно ночью 23.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-23T13:23+0400

2025-04-23T13:23+0400

2025-04-23T13:23+0400

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ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Муж и жена погибли в результате автомобильной аварии в селе Сабуе Кварельского района (регион Кахети) у ворот собственного дома, сообщил телеканал "Мтавари архи". По словам очевидцев трагедии, автомобиль, движущийся на высокой скорости, врезался в сидящих у ворот супругов поздно ночью. Пострадавшие скончались на месте. МВД Грузии ведет расследование произошедшего, о задержании водителя автомобиля пока не сообщается.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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