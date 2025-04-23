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На акциях протеста есть вооруженные подразделения – экс-омбудсмен Грузии

На акциях протеста есть вооруженные подразделения – экс-омбудсмен Грузии

Sputnik Грузия

Уча Нануашвили заявил, что надеется на увеличение количества людей на улицах и расширение географии протеста 23.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-23T17:47+0400

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ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Экс-омбудсмен Грузии Уча Нануашвили заявил о наличии неофициальных вооруженных подразделений на акциях протеста в стране. Об этом бывший Народный защитник, а ныне глава НПО "Институт исследования демократии" рассказал в интервью, которое дал известным пранкерам Владимиру Кузнецову (Вован) и Алексею Столярову (Лексус). Пранкеры позвонили Нануашвили от имени Гарри Каспарова*.Нануашвили также отметил, что после прекращения финансирования USAID, а также получения средств из посольства США и Европарламента, сейчас из-за закона об "иноагентах" вопрос получения денег усложнился. Кроме того, Уча Нануашвили заявил, что надеется на увеличение количества людей на улицах и расширение географии протеста. При этом он считает, что у оппозиции нет лидера и единства.Интервью Нануашвили было записано предположительно в феврале-марте, так как он говорит о вероятности развития событий в апреле 2025 года на фоне решения ПАСЕ и планах Зурабишвили открыть офис в Тбилиси и стать неформальным лидером. После этого власти Грузии приняли ряд решений об ужесточении наказаний за участие в акциях протеста, нападение на полицию и более жестокий закон об "иноагентах", который окончательно закрыл возможности политическим партиям и связанным с ними организациям получения иностранного финансирования. Акции протеста в Грузии начались 28 ноября 2024 года и продолжаются по сей день. Периодически они переходят в силовое противостояние с полицией, которое завершается арестами протестующих.*Каспаров признан иноагентом в РФ, террористом и экстремистомПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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