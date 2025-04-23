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На акциях протеста есть вооруженные подразделения – экс-омбудсмен Грузии
На акциях протеста есть вооруженные подразделения – экс-омбудсмен Грузии
Sputnik Грузия
Уча Нануашвили заявил, что надеется на увеличение количества людей на улицах и расширение географии протеста 23.04.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Экс-омбудсмен Грузии Уча Нануашвили заявил о наличии неофициальных вооруженных подразделений на акциях протеста в стране. Об этом бывший Народный защитник, а ныне глава НПО "Институт исследования демократии" рассказал в интервью, которое дал известным пранкерам Владимиру Кузнецову (Вован) и Алексею Столярову (Лексус). Пранкеры позвонили Нануашвили от имени Гарри Каспарова*.Нануашвили также отметил, что после прекращения финансирования USAID, а также получения средств из посольства США и Европарламента, сейчас из-за закона об "иноагентах" вопрос получения денег усложнился. Кроме того, Уча Нануашвили заявил, что надеется на увеличение количества людей на улицах и расширение географии протеста. При этом он считает, что у оппозиции нет лидера и единства.Интервью Нануашвили было записано предположительно в феврале-марте, так как он говорит о вероятности развития событий в апреле 2025 года на фоне решения ПАСЕ и планах Зурабишвили открыть офис в Тбилиси и стать неформальным лидером. После этого власти Грузии приняли ряд решений об ужесточении наказаний за участие в акциях протеста, нападение на полицию и более жестокий закон об "иноагентах", который окончательно закрыл возможности политическим партиям и связанным с ними организациям получения иностранного финансирования. Акции протеста в Грузии начались 28 ноября 2024 года и продолжаются по сей день. Периодически они переходят в силовое противостояние с полицией, которое завершается арестами протестующих.*Каспаров признан иноагентом в РФ, террористом и экстремистомПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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На акциях протеста есть вооруженные подразделения – экс-омбудсмен Грузии
17:47 23.04.2025 (обновлено: 18:20 23.04.2025)
Уча Нануашвили заявил, что надеется на увеличение количества людей на улицах и расширение географии протеста
ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Экс-омбудсмен Грузии Уча Нануашвили заявил о наличии неофициальных вооруженных подразделений на акциях протеста в стране.
Об этом бывший Народный защитник, а ныне глава НПО "Институт исследования демократии" рассказал в интервью, которое дал известным пранкерам Владимиру Кузнецову (Вован) и Алексею Столярову (Лексус). Пранкеры позвонили Нануашвили от имени Гарри Каспарова*.
"В Грузии довольно непредсказуемая ситуация. Мы ожидаем всевозможных сценариев. У нас есть также неофициальные подразделения, как на Майдане в Украине. Есть гражданские лица в масках, есть люди из правящей партии, есть люди из частных охранных компаний. И они вооружены", – сказал Уча Нануашвили.
Нануашвили также отметил, что после прекращения финансирования USAID, а также получения средств из посольства США и Европарламента, сейчас из-за закона об "иноагентах" вопрос получения денег усложнился.
Кроме того, Уча Нануашвили заявил, что надеется на увеличение количества людей на улицах и расширение географии протеста. При этом он считает, что у оппозиции нет лидера и единства.
Интервью Нануашвили было записано предположительно в феврале-марте, так как он говорит о вероятности развития событий в апреле 2025 года на фоне решения ПАСЕ и планах Зурабишвили открыть офис в Тбилиси и стать неформальным лидером.
После этого власти Грузии приняли ряд решений об ужесточении наказаний за участие в акциях протеста, нападение на полицию и более жестокий закон об "иноагентах", который окончательно закрыл возможности политическим партиям и связанным с ними организациям получения иностранного финансирования.
Акции протеста в Грузии начались 28 ноября 2024 года и продолжаются по сей день. Периодически они переходят в силовое противостояние с полицией, которое завершается арестами протестующих.
*Каспаров признан иноагентом в РФ, террористом и экстремистом