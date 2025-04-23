Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20250423/na-vyraschivanie-mindalya-i-fistashek-v-gruzii-potratili-chetyre-milliona-lari-292988117.html
На выращивание миндаля и фисташек в Грузии потратили четыре миллиона лари
На выращивание миндаля и фисташек в Грузии потратили четыре миллиона лари
Sputnik Грузия
Площадь фисташковых садов, софинансируемых в 2024 году в рамках программы "Посади будущее", увеличилась на 75 гектаров и превысила 175 га 23.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-23T10:22+0400
2025-04-23T10:24+0400
грузия
новости
экономика
сельское хозяйство
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24343/57/243435722_0:169:3072:1897_1920x0_80_0_0_7677679911636fec9e2c10f34a5fd4fa.jpg
ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. На софинансирование выращивания фисташковых и миндальных садов в Грузии Агентство развития села потратило в сумме 4,2 миллиона лари в 2024 году, говорится в сообщении на сайте Агентства. Данную поддержку грузинские фермеры получили в рамках программы Минсельхоза "Посади будущее". Программа действует с 2015 года и направлена на стимулирование сельскохозяйственного производства. "Посади будущее" является частью государственной программы "Льготный агрокредит". Программа предполагает финансирование государством приобретения фермерами саженцев для обновления и разбивки плодовых садов. Агентство направило 1,7 млн ​​лари на софинансирование выращивания новых фисташковых садов в прошлом году. Экспортная цена на фундук в Грузии выросла на 15% &gt;&gt;Площадь фисташковых садов, софинансируемых в 2024 году в рамках программы "Посади будущее", увеличилась на 75 гектаров и превысила 175 га. Общий объем инвестиций в фисташковые сады составил более 2,5 млн лари. Что касается миндаля, в рамках программы было софинансировано выращивание новых садов на площади более 400 гектаров. Софинансирование агентства превысило 2,5 млн лари, а общий объем инвестиций составил до 7 млн ​​лари. Кроме того, госагентство софинансировало разбивку фундуковых садов в размере 400 тысяч лари. В прошлом году площадь софинансируемых фундуковых садов превысила 100 гектаров, годовой прирост составил 88 гектаров. Общий объем инвестиций превысил 780 тысяч лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24343/57/243435722_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2ed9a6490bbeb4bb29c403a445b26691.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, экономика, сельское хозяйство
грузия, новости, экономика, сельское хозяйство

На выращивание миндаля и фисташек в Грузии потратили четыре миллиона лари

10:22 23.04.2025 (обновлено: 10:24 23.04.2025)
© Sputnik / Natia KvartskhavaНовогодние продукты, цена которых растет
Новогодние продукты, цена которых растет - Sputnik Грузия, 1920, 23.04.2025
© Sputnik / Natia Kvartskhava
Подписаться
Площадь фисташковых садов, софинансируемых в 2024 году в рамках программы "Посади будущее", увеличилась на 75 гектаров и превысила 175 га
ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. На софинансирование выращивания фисташковых и миндальных садов в Грузии Агентство развития села потратило в сумме 4,2 миллиона лари в 2024 году, говорится в сообщении на сайте Агентства.
Данную поддержку грузинские фермеры получили в рамках программы Минсельхоза "Посади будущее". Программа действует с 2015 года и направлена на стимулирование сельскохозяйственного производства. "Посади будущее" является частью государственной программы "Льготный агрокредит". Программа предполагает финансирование государством приобретения фермерами саженцев для обновления и разбивки плодовых садов.
Агентство направило 1,7 млн ​​лари на софинансирование выращивания новых фисташковых садов в прошлом году.
Экспортная цена на фундук в Грузии выросла на 15% >>
Площадь фисташковых садов, софинансируемых в 2024 году в рамках программы "Посади будущее", увеличилась на 75 гектаров и превысила 175 га. Общий объем инвестиций в фисташковые сады составил более 2,5 млн лари.
Что касается миндаля, в рамках программы было софинансировано выращивание новых садов на площади более 400 гектаров. Софинансирование агентства превысило 2,5 млн лари, а общий объем инвестиций составил до 7 млн ​​лари.
Кроме того, госагентство софинансировало разбивку фундуковых садов в размере 400 тысяч лари. В прошлом году площадь софинансируемых фундуковых садов превысила 100 гектаров, годовой прирост составил 88 гектаров. Общий объем инвестиций превысил 780 тысяч лари.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0