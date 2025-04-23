https://sputnik-georgia.ru/20250423/na-vyraschivanie-mindalya-i-fistashek-v-gruzii-potratili-chetyre-milliona-lari-292988117.html

На выращивание миндаля и фисташек в Грузии потратили четыре миллиона лари

На выращивание миндаля и фисташек в Грузии потратили четыре миллиона лари

Sputnik Грузия

Площадь фисташковых садов, софинансируемых в 2024 году в рамках программы "Посади будущее", увеличилась на 75 гектаров и превысила 175 га 23.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-23T10:22+0400

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ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. На софинансирование выращивания фисташковых и миндальных садов в Грузии Агентство развития села потратило в сумме 4,2 миллиона лари в 2024 году, говорится в сообщении на сайте Агентства. Данную поддержку грузинские фермеры получили в рамках программы Минсельхоза "Посади будущее". Программа действует с 2015 года и направлена на стимулирование сельскохозяйственного производства. "Посади будущее" является частью государственной программы "Льготный агрокредит". Программа предполагает финансирование государством приобретения фермерами саженцев для обновления и разбивки плодовых садов. Агентство направило 1,7 млн ​​лари на софинансирование выращивания новых фисташковых садов в прошлом году. Экспортная цена на фундук в Грузии выросла на 15% >>Площадь фисташковых садов, софинансируемых в 2024 году в рамках программы "Посади будущее", увеличилась на 75 гектаров и превысила 175 га. Общий объем инвестиций в фисташковые сады составил более 2,5 млн лари. Что касается миндаля, в рамках программы было софинансировано выращивание новых садов на площади более 400 гектаров. Софинансирование агентства превысило 2,5 млн лари, а общий объем инвестиций составил до 7 млн ​​лари. Кроме того, госагентство софинансировало разбивку фундуковых садов в размере 400 тысяч лари. В прошлом году площадь софинансируемых фундуковых садов превысила 100 гектаров, годовой прирост составил 88 гектаров. Общий объем инвестиций превысил 780 тысяч лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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