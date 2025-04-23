https://sputnik-georgia.ru/20250423/naskolko-vyrosla-vneshnyaya-torgovlya-gruzii--novye-dannye-293007550.html

Насколько выросла внешняя торговля Грузии – новые данные

Насколько выросла внешняя торговля Грузии – новые данные

Sputnik Грузия

Экспорт составил 1,4 миллиарда долларов, что на 5,7% больше, чем в январе-марте 2024 года 23.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-23T09:01+0400

2025-04-23T09:01+0400

2025-04-23T09:24+0400

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ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-марте 2025 года вырос на 16,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 5,6 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат". За отчетный период в страну импортировали продукцию на 4,2 миллиарда долларов, что на 20,1% больше данных за январь-март 2024 года. Экспорт составил 1,4 миллиарда долларов, что на 5,7% больше, чем в январе-марте 2024 года. Отрицательный торговый баланс Грузии составил 2,8 миллиарда долларов, что на 28,8% больше аналогичного показателя прошлого года. Чем торгует Грузия Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, азотные удобрения, лекарства, золото, лесные и другие орехи и т. д. В январе-марте 2025 года больше всех вырос экспорт фундука и других орехов – на 45,1%, руд драгоценных металлов и концентратов – на 33,9%, минеральных или газированных вод с содержанием сахара – на 29,6%, а также необработанного или полуобработанного золота, или в виде порошка – на 29,3%. В то же время с начала года упал экспорт ферросплавов – на 46,1%, натуральных виноградных вин – на 40,4%, а также спиртных напитков – на 3,6%. В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, прутки из углеродистой стали, без дальнейшей обработки, лекарственные средства, телефонные аппараты для сотовой или иной связи, грузовые автомобили, вычислительные машины и их блоки, вакцины, кровь и иммунные сыворотки, и так далее. За отчетный период больше всего вырос импорт предметов искусства: картин, рисунков и пастели ручной работы – на 348 613,7%, а также оригинальных скульптур и статуэток из любого материала – на 58 336,6%. С начала года сократился импорт телефонных аппаратов – на 18,9%, прутков из углеродистой стали, без дальнейшей обработки – на 7,1%, а также грузовых авто – на 6,4%. С кем торгует Грузия США заняло первое место среди крупных торговых партнеров Грузии в январе-марте 2025 года. Внешнеторговый оборот между странами составил до 670 миллионов долларов, что составляет 11,9% от общего торгового оборота Грузии. В десятку торговых партнеров Грузии также входят Кыргызстан, Великобритания, Германия, Казахстан и Армения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика