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Насколько выросла внешняя торговля Грузии – новые данные
Насколько выросла внешняя торговля Грузии – новые данные
Sputnik Грузия
Экспорт составил 1,4 миллиарда долларов, что на 5,7% больше, чем в январе-марте 2024 года 23.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-23T09:01+0400
2025-04-23T09:24+0400
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ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-марте 2025 года вырос на 16,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 5,6 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат". За отчетный период в страну импортировали продукцию на 4,2 миллиарда долларов, что на 20,1% больше данных за январь-март 2024 года. Экспорт составил 1,4 миллиарда долларов, что на 5,7% больше, чем в январе-марте 2024 года. Отрицательный торговый баланс Грузии составил 2,8 миллиарда долларов, что на 28,8% больше аналогичного показателя прошлого года. Чем торгует Грузия Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, азотные удобрения, лекарства, золото, лесные и другие орехи и т. д. В январе-марте 2025 года больше всех вырос экспорт фундука и других орехов – на 45,1%, руд драгоценных металлов и концентратов – на 33,9%, минеральных или газированных вод с содержанием сахара – на 29,6%, а также необработанного или полуобработанного золота, или в виде порошка – на 29,3%. В то же время с начала года упал экспорт ферросплавов – на 46,1%, натуральных виноградных вин – на 40,4%, а также спиртных напитков – на 3,6%. В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, прутки из углеродистой стали, без дальнейшей обработки, лекарственные средства, телефонные аппараты для сотовой или иной связи, грузовые автомобили, вычислительные машины и их блоки, вакцины, кровь и иммунные сыворотки, и так далее. За отчетный период больше всего вырос импорт предметов искусства: картин, рисунков и пастели ручной работы – на 348 613,7%, а также оригинальных скульптур и статуэток из любого материала – на 58 336,6%. С начала года сократился импорт телефонных аппаратов – на 18,9%, прутков из углеродистой стали, без дальнейшей обработки – на 7,1%, а также грузовых авто – на 6,4%. С кем торгует Грузия США заняло первое место среди крупных торговых партнеров Грузии в январе-марте 2025 года. Внешнеторговый оборот между странами составил до 670 миллионов долларов, что составляет 11,9% от общего торгового оборота Грузии. В десятку торговых партнеров Грузии также входят Кыргызстан, Великобритания, Германия, Казахстан и Армения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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экономика, грузия, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика
экономика, грузия, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика

Насколько выросла внешняя торговля Грузии – новые данные

09:01 23.04.2025 (обновлено: 09:24 23.04.2025)
© photo: Sputnik / StringerПортовые грузовые краны в батумском порту
Портовые грузовые краны в батумском порту - Sputnik Грузия, 1920, 23.04.2025
© photo: Sputnik / Stringer
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Экспорт составил 1,4 миллиарда долларов, что на 5,7% больше, чем в январе-марте 2024 года
ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-марте 2025 года вырос на 16,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 5,6 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".
За отчетный период в страну импортировали продукцию на 4,2 миллиарда долларов, что на 20,1% больше данных за январь-март 2024 года.
Внешнеторговый оборот Грузии, январь-март 2025 года

Показатель

Объем, млн долларов

Рост, %

Экспорт

1 401,2

5,7

Импорт

4 217,4

20,1

Всего

5 618,6

16,1

Экспорт составил 1,4 миллиарда долларов, что на 5,7% больше, чем в январе-марте 2024 года.
Отрицательный торговый баланс Грузии составил 2,8 миллиарда долларов, что на 28,8% больше аналогичного показателя прошлого года.

Чем торгует Грузия

Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, азотные удобрения, лекарства, золото, лесные и другие орехи и т. д.
ТОП-5 экспортируемых из Грузии товаров в январе-марте 2025 года

Товары

Объем, млн долларов

Рост/Падение, %

Легковые автомобили

500,7

12,8

Спиртные напитки

54,7

-3,6

Медные руды и концентраты

52,9

33,9

Вино

49,8

-40,4

Минеральные воды

43,1

17,4

В январе-марте 2025 года больше всех вырос экспорт фундука и других орехов – на 45,1%, руд драгоценных металлов и концентратов – на 33,9%, минеральных или газированных вод с содержанием сахара – на 29,6%, а также необработанного или полуобработанного золота, или в виде порошка – на 29,3%.
В то же время с начала года упал экспорт ферросплавов – на 46,1%, натуральных виноградных вин – на 40,4%, а также спиртных напитков – на 3,6%.
В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, прутки из углеродистой стали, без дальнейшей обработки, лекарственные средства, телефонные аппараты для сотовой или иной связи, грузовые автомобили, вычислительные машины и их блоки, вакцины, кровь и иммунные сыворотки, и так далее.
ТОП-5 импортируемых в Грузию товаров в январе-марте 2025 года

Товары

Объем, млн долларов

Рост/Падение,%

Легковые автомобили

622,2

0,3

Картины

481,1

348 613,7

Нефтепродукты

301,5

4,0

Газ

191,5

3,8

Лекарства

163,6

6,9

За отчетный период больше всего вырос импорт предметов искусства: картин, рисунков и пастели ручной работы – на 348 613,7%, а также оригинальных скульптур и статуэток из любого материала – на 58 336,6%.
С начала года сократился импорт телефонных аппаратов – на 18,9%, прутков из углеродистой стали, без дальнейшей обработки – на 7,1%, а также грузовых авто – на 6,4%.

С кем торгует Грузия

США заняло первое место среди крупных торговых партнеров Грузии в январе-марте 2025 года. Внешнеторговый оборот между странами составил до 670 миллионов долларов, что составляет 11,9% от общего торгового оборота Грузии.
Топ-5 крупнейших торговых партнеров Грузии в январе-марте 2025 года

Страны

Объем, млн долларов

Рост/Падение, %

США

669,2

58,6

Турция

663,3

-8,4

Россия

642,8

3,7

Китай

443,5

34,0

Азербайджан

305,5

1,9

В десятку торговых партнеров Грузии также входят Кыргызстан, Великобритания, Германия, Казахстан и Армения.
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