Насколько выросла внешняя торговля Грузии – новые данные
09:01 23.04.2025 (обновлено: 09:24 23.04.2025)
© photo: Sputnik / StringerПортовые грузовые краны в батумском порту
© photo: Sputnik / Stringer
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Экспорт составил 1,4 миллиарда долларов, что на 5,7% больше, чем в январе-марте 2024 года
ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-марте 2025 года вырос на 16,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 5,6 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".
За отчетный период в страну импортировали продукцию на 4,2 миллиарда долларов, что на 20,1% больше данных за январь-март 2024 года.
Внешнеторговый оборот Грузии, январь-март 2025 года
Показатель
Объем, млн долларов
Рост, %
Экспорт
1 401,2
5,7
Импорт
4 217,4
20,1
Всего
5 618,6
16,1
Экспорт составил 1,4 миллиарда долларов, что на 5,7% больше, чем в январе-марте 2024 года.
Отрицательный торговый баланс Грузии составил 2,8 миллиарда долларов, что на 28,8% больше аналогичного показателя прошлого года.
Чем торгует Грузия
Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, азотные удобрения, лекарства, золото, лесные и другие орехи и т. д.
ТОП-5 экспортируемых из Грузии товаров в январе-марте 2025 года
Товары
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Легковые автомобили
500,7
12,8
Спиртные напитки
54,7
-3,6
Медные руды и концентраты
52,9
33,9
Вино
49,8
-40,4
Минеральные воды
43,1
17,4
В январе-марте 2025 года больше всех вырос экспорт фундука и других орехов – на 45,1%, руд драгоценных металлов и концентратов – на 33,9%, минеральных или газированных вод с содержанием сахара – на 29,6%, а также необработанного или полуобработанного золота, или в виде порошка – на 29,3%.
В то же время с начала года упал экспорт ферросплавов – на 46,1%, натуральных виноградных вин – на 40,4%, а также спиртных напитков – на 3,6%.
В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, прутки из углеродистой стали, без дальнейшей обработки, лекарственные средства, телефонные аппараты для сотовой или иной связи, грузовые автомобили, вычислительные машины и их блоки, вакцины, кровь и иммунные сыворотки, и так далее.
ТОП-5 импортируемых в Грузию товаров в январе-марте 2025 года
Товары
Объем, млн долларов
Рост/Падение,%
Легковые автомобили
622,2
0,3
Картины
481,1
348 613,7
Нефтепродукты
301,5
4,0
Газ
191,5
3,8
Лекарства
163,6
6,9
За отчетный период больше всего вырос импорт предметов искусства: картин, рисунков и пастели ручной работы – на 348 613,7%, а также оригинальных скульптур и статуэток из любого материала – на 58 336,6%.
С начала года сократился импорт телефонных аппаратов – на 18,9%, прутков из углеродистой стали, без дальнейшей обработки – на 7,1%, а также грузовых авто – на 6,4%.
С кем торгует Грузия
США заняло первое место среди крупных торговых партнеров Грузии в январе-марте 2025 года. Внешнеторговый оборот между странами составил до 670 миллионов долларов, что составляет 11,9% от общего торгового оборота Грузии.
Топ-5 крупнейших торговых партнеров Грузии в январе-марте 2025 года
Страны
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
США
669,2
58,6
Турция
663,3
-8,4
Россия
642,8
3,7
Китай
443,5
34,0
Азербайджан
305,5
1,9
В десятку торговых партнеров Грузии также входят Кыргызстан, Великобритания, Германия, Казахстан и Армения.