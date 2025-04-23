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Новые правила штрафов в Грузии: МВД сделало заявление

Новые правила штрафов в Грузии: МВД сделало заявление

Sputnik Грузия

В феврале власти ужесточили законодательство касательно правил проведения манифестаций и многократно увеличили размеры штрафов 23.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-23T18:52+0400

2025-04-23T18:52+0400

2025-04-23T18:52+0400

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ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Новая практика выписывания штрафов за нарушение правил поведения на акциях протеста привела к курьезам – МВД поспешило прокомментировать ситуацию с рассылкой СМС о штрафах на автомобили, включая тех жителей Грузии, у кого машин нет.На сайте министерства внутренних дел – police.ge с 22 апреля стали публиковаться штрафы по статье 174 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение закона Грузии "О собраниях и манифестациях"). При этом некоторым протестующим на мобильные телефоны пришло SMS-оповещение о том, что им выписан штраф, связанный с автомобилем, что вызвало в соцсетях недовольство тех демонстрантов, у кого нет машин и прав. В феврале 2025 года власти ужесточили законодательство в отношении нарушений правил проведения манифестаций и многократно увеличили размеры штрафов и сроки наказания. По новым правилам, запрещено создавать препятствия не только передвижению транспорта, но и передвижению пешеходов, а также проводить акции в закрытых помещениях без предварительного письменного согласия владельца. Для выявления нарушителей у здания парламента и на проспекте Руставели установлены дополнительные видеокамеры, которые фиксируют и распознают нарушителей. Максимальный размер штрафа за самые распространенные нарушения на акции протеста составляет от 2 до 5 тысяч лари, а максимальный срок административного ареста вырос для этих нарушений с 15 суток до 60.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, общество, штраф, акции, акции протеста