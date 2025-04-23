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Оппозиционер выплатит 50 тысяч лари за неявку на заседание временной следственной комиссии
Оппозиционер выплатит 50 тысяч лари за неявку на заседание временной следственной комиссии
Sputnik Грузия
Ответчик должен внести залог в течение 30 дней 23.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-23T18:38+0400
2025-04-23T18:38+0400
2025-04-23T18:57+0400
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ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Лидеру оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Георгию Вашадзе, обвиняемому в невыполнении требования временной следственной комиссии парламента Грузии, в качестве меры пресечения избран залог в размере 50 тысяч лари. Созданная 5 февраля 2025 года временная следственная комиссия расследует преступления, совершенные политическими должностными лицами в период правления "Нацдвижения" и деятельности бывших и действующих должностных лиц после смены власти в 2012-13 годах. Явка на заседания комиссии по закону Грузии является обязательной. Уклонившимся от явки грозит наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до одного года. Решение вынесла судья Тбилисского городского суда Мзия Гаршаулишвили. Ответчик должен внести залог в течение 30 дней. Обвинение ходатайствовало об избрании в качестве меры пресечения залога в размере 50 тысяч лари, а защита просила освободить его без избрания меры пресечения. Как отметила в своем ходатайстве прокурор Мари Мешвелиани, обвиняемый намеренно отказался явиться в комиссию. Кроме того, по ее словам, существует риск того, что Вашадзе скроется и совершит новые преступления. По мнению прокурора, подсудимый безразличен к обязанностям, предусмотренным законом. Кроме того, Вашадзе имеет связи за рубежом и часто пересекает границу Грузии. После изучения финансового положения подсудимого обвинение пришло к выводу, что залог в размере 50 тысяч лари – это та сумма, которую он сможет заплатить. Защита не согласилась с ходатайством. По словам адвоката Вашадзе Беки Басилая, дело политизировано, и нет ни формальных, ни фактических оснований для применения меры пресечения в данном случае. Ранее суд обязал выплатить залог за неявку на заседание комиссии лидера оппозиционной партии "Гирчи – больше свободы" Зураба Джапаридзе, экс-главу парламентского комитета по обороне и безопасности Гиви Таргамадзе, основателя оппозиционного телеканала "Мтавари архи", одного из лидеров партии "Ахали" Нику Гварамия, лидеров партии "Лело для Грузии" Мамуку Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, экс-министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили. Полномочия комиссии Согласно регламенту парламента Грузии, временная следственная комиссия вправе по тем или иным обстоятельствам в связи с изучаемым вопросом приглашать или брать письменные объяснения у любого лица. Отказ от дачи показаний является уголовным преступлением. По итогам работы комиссия подготовит отчет, который будет рассмотрен и утвержден парламентом Грузии, предположительно, в начале сентября. В заключении комиссии будут содержаться рекомендации о предусмотренных Конституцией мерах политической и правовой реакции в отношении преступников. Отчет, утвержденный парламентом, будет передан прокуратуре и другим соответствующим органам в соответствии с законодательством Грузии для принятия последующих мер и обеспечения наказания преступников. В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" уже заявили, что отчет может стать причиной признания неконституционными ряда ведущих оппозиционных партий страны, в том числе "Единство – национальное движение". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, тбилиси, георгий вашадзе, зураб джапаридзе, гиви таргамадзе, тбилисский городской суд, единое национальное движение
политика, грузия, новости, тбилиси, георгий вашадзе, зураб джапаридзе, гиви таргамадзе, тбилисский городской суд, единое национальное движение
Оппозиционер выплатит 50 тысяч лари за неявку на заседание временной следственной комиссии
18:38 23.04.2025 (обновлено: 18:57 23.04.2025)
Ответчик должен внести залог в течение 30 дней
ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Лидеру оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Георгию Вашадзе, обвиняемому в невыполнении требования временной следственной комиссии парламента Грузии, в качестве меры пресечения избран залог в размере 50 тысяч лари.
Созданная 5 февраля 2025 года временная следственная комиссия расследует преступления, совершенные политическими должностными лицами в период правления "Нацдвижения" и деятельности бывших и действующих должностных лиц после смены власти в 2012-13 годах. Явка на заседания комиссии по закону Грузии является обязательной. Уклонившимся от явки грозит наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до одного года.
Решение вынесла судья Тбилисского городского суда Мзия Гаршаулишвили. Ответчик должен внести залог в течение 30 дней.
Обвинение ходатайствовало об избрании в качестве меры пресечения залога в размере 50 тысяч лари, а защита просила освободить его без избрания меры пресечения.
Как отметила в своем ходатайстве прокурор Мари Мешвелиани, обвиняемый намеренно отказался явиться в комиссию. Кроме того, по ее словам, существует риск того, что Вашадзе скроется и совершит новые преступления.
По мнению прокурора, подсудимый безразличен к обязанностям, предусмотренным законом. Кроме того, Вашадзе имеет связи за рубежом и часто пересекает границу Грузии.
После изучения финансового положения подсудимого обвинение пришло к выводу, что залог в размере 50 тысяч лари – это та сумма, которую он сможет заплатить.
Защита не согласилась с ходатайством. По словам адвоката Вашадзе Беки Басилая, дело политизировано, и нет ни формальных, ни фактических оснований для применения меры пресечения в данном случае.
Вашадзе был вызван для дачи показаний временной следственной комиссией 15 апреля, но он на заседание не явился, после чего его вызвали в прокуратуру для дачи показаний. При правлении "Единого национального движения" Вашадзе занимал должность заместителя министра юстиции Грузии.
Ранее суд обязал выплатить залог за неявку на заседание комиссии лидера оппозиционной партии "Гирчи – больше свободы" Зураба Джапаридзе, экс-главу парламентского комитета по обороне и безопасности Гиви Таргамадзе, основателя оппозиционного телеканала "Мтавари архи", одного из лидеров партии "Ахали" Нику Гварамия, лидеров партии "Лело для Грузии" Мамуку Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, экс-министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили.
Согласно регламенту парламента Грузии, временная следственная комиссия вправе по тем или иным обстоятельствам в связи с изучаемым вопросом приглашать или брать письменные объяснения у любого лица. Отказ от дачи показаний является уголовным преступлением.
По итогам работы комиссия подготовит отчет, который будет рассмотрен и утвержден парламентом Грузии, предположительно, в начале сентября. В заключении комиссии будут содержаться рекомендации о предусмотренных Конституцией мерах политической и правовой реакции в отношении преступников.
Отчет, утвержденный парламентом, будет передан прокуратуре и другим соответствующим органам в соответствии с законодательством Грузии для принятия последующих мер и обеспечения наказания преступников.
В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" уже заявили, что отчет может стать причиной признания неконституционными ряда ведущих оппозиционных партий страны, в том числе "Единство – национальное движение".